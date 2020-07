EVANESCENCE: Ακούστε το νέο single "The Game Is Over"

Μετά το "Wasted On You" οι Evanescence παρουσίασαν ένα ακόμη κομμάτι απο την νέα τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο "The Bitter Truth". Πρόκειται για το single "The Game Is Over" το οποίο είναι διαθέσιμο παρακάτω.