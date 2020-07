GANZI GUN: Κυκλοφόρησε το νέο τους άλμπουμ "Time Is Now"

Μετά από 5 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου "Welcome To The Show" κυκλοφόρησε χθες 30/6 ο νέος τους δίσκος των Ganzi Gun με τίτλο "Time is Now" σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.





Ο δίσκος περιλαμβάνει 8 τραγούδια και θα βγει και σε φυσική μορφή εντός του καλοκαιριού. Η ηχογράφηση και παραγωγή του δίσκου έγινε από τον David Prudent στο Made in Hell Studio.





Track list:

01 – Intro

02 – Time Is Now

03 – Jump In The pit

04 – My New Friend

05 – Insane

06 – Fist My Way Through You

08 – Ready To Blow