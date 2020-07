Love 'n' Peace Festival 2020: Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου @ Μαλακάσα

Love 'n' Peace Festival 2020

GRAMM ELEVEN, COYOTE'S ARROW, NEW ZERO GOD

Love 'n' Peace Festival - Eirinis, 19011 Μαλακάσα





Independent Annual Rock Summer Festival

This Summer - three bands united to celebrate the spirit of liberation and the unstoppable force of love





September 5th 2020

Door open : 19:30

Damage : 7 euros

Line Up :

Gramm Eleven

COYOTE'S ARROW

New Zero God





…η Joe με την εκρηκτική φωνή και παρουσία της,ο Woody κιθαρίστας των Panx Romana ,ο Petra στο μπάσο και ο Yoro στα τύμπανα,ξεκίνησαν να παίζουν μαζί τραγουδώντας τα συνθήματά τους...Περιπλανώμενοι για πολλά χρόνια στα underground ηχοτοπία των δρόμων της πόλης τους, γράφουν στίχους που ενθαρρύνουν την συλλογικότητα και την αλληλεγγύη ενάντια στον ατομικισμό και την αποξένωση.Οι κραυγές τους έγιναν μελωδίες που συνοδεύονται από έναν αστόλιστο και ωμό ήχο κιθάρας και μπάσου,απλοικά γεμισμένο με όσα περισσότερα ηλεκτρικά φορτία μπορούν να ξεράσουν οι ενισχυτές τους.Τα τύμπανα κρατούν σταθερά ανεβασμένους τους παλμούς,στο ρυθμό της μηχανής τους.Δεν τους αρέσει να χρονοτριβούν.Καρφώνουν άμεσα την ταχύτητα του punk'n'roll στο μουσικό τους όχημα και ξεκινούν,προσκαλώντας τους παρευρισκόμενους να αποδράσουν μαζί τους…Με μέλη θρυλικών συγκροτημάτων της εγχώριας σκηνής, όπως των Deus Ex Machina και Νonmandol, οι Coyote's Arrow, επιδίδονται σε Voodoo, groovy, punk-rock ρυθμούς, που σε ταξιδεύουν αυτόματα σε έρημους τόπους, ενώ συγχρόνως μια πιο γήινη πλευρά τους καθρεφτίζει τη μελαγχολία των αστικών κέντρων.Οι Coyote's Arrow δίκαια θεωρούνται μια νέα και τελείως διαφορετική μουσική πρόταση!Σχηματίστηκαν τον χειμώνα του 2014 από ενεργά μέλη της αθηναϊκής ροκσκηνής. Οι ρίζες τους βρίσκονται στους Deus Ex Machina (Δημ. Μανθος - Stavros Ex) και Nonmandol (Εύα Κολόμβου), δύο από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα της χώρας με ανεξίτηλο στίγμα.Με τη μία τους πλευρά στραμμένη στην ανάγκη για κοινωνική αφύπνιση και με την άλλη, στην αίσθηση της ελευθερίας και αρμονίας που προσφέρει η συνταύτιση με τα στοιχεία της φύσης, δίνουν το στίγμα τους με εκρηκτικές εμφανίσεις σε συναυλίες αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.Λατρεύουν να ακροβατούν με μοναδικό τρόπο ανάμεσα στο σκληρό ήχο της πόλης και τον ανοιχτό αντίλαλο της ερήμου, εισάγοντας μια νέα πρόταση στο μουσικό τοπίο της Αθήνας!Βουντού ρυθμοί, δυνατές μπασογραμμές, κιθαριστικά ξεσπάσματα, ένα εκπληκτικό ντουέτο ανδρικής και γυναικείας φωνής, ξεσηκωτικά ρεφρέν και ηχητικά στοιχεία από μακρινές μουσικές κουλτούρες, ίχνη του παγκόσμιου πολιτισμού των ανθρώπων, που αντλεί δύναμη από τη γη για να διεκδικήσει τον ουρανό!- DESERT (E.P.): Κυκλοφορεί σε CD ( Τhe lab records (Veikou 73 Koukaki))- AHO (LP): Δεκεμβρίου 2018 (ΤΗΕ LAB RECORDS)Οι Coyote’s Arrow είναι οι:•JIM MANTHOS - GUITAR (DEUS EX MACHINA)•STAVROS EX – VOCALS, ΚΡΟΥΣΤΑ (DEUS EX MACHINA)•ΕVA KOLOMVOU: DRUMS, WATER DRUMS, BACKING VOCALS (NONMANDOL, LUNACY BOOTH, POP IN NOISE, SOUL RESISTANCE)•MARIA KEISOGLOU: BASS (SOUL RESISTANCE)•ΕFTIHIA MANTHOU: - BACKING VOCALS, DAN MOI, KAZOO•GEORGE KALOFOUTIS: GUITARΟι New Zero God σχηματίστηκαν τον Μάρτιο του 2006 από τον Mike Πούγουνα και μέλη που έπαιζαν μαζί του, στα συγκροτήματα Flowers of Romance, και Nexus.Μέχρι σήμερα το συγκρότημα έχει ανοίξει τις συναυλίες για τους Αμερικάνους Christian Death τους Αγγλους Legendary Pink Dots και τον θρυλικό Βρετανό μουσικό Andi Sex Gang (των Sex Gang Children) ενώ συχνά-πυκνά ασχολείται μαζί τους ο διεθνής μουσικός τύπος.Οι New Zero God εχουν κυκλοφόρησει τέσσερα ολοκληρωμένα studio άλμπουμ, δύο mini άλμπουμ (το ένα ηχογραφημένο ζωντανά σε συναυλία τους στην Ιταλία), δύο 7” singles και δύο digital singles με Ελληνικες και ξένες εταιρίες.Aκόμα εχουν συμμετάσχει σε πολλές συλλογές του εξωτερικού, ενώ το τραγούδι τους “Kiss The Witch” ανέβηκε για δυο μηνες στα 10 πρώτα των Αγγλικών Gothic charts.Το τελευταίο μέχρι τώρα άλμπουμ τους, κυκλοφόρησε τον Φλεβάρη του 2019 σε LP με διαφανές βινύλιο και ένα μήνα αργότερα διαδικτυακά..Πέρα απο το ηλεκτρικό σέτ, οι New Zero God παρουσιάζουν απο τον Δεκέμβριο του 2018 και ενα ακουστικό σετ σε μικρότερες σκηνές, παίζοντας με δύο ακουστικές κιθάρες, ενα τύμπανο και μια φωνή, τόσο τραγούδια τους, οσο και υλικό των Flowers of Romanceκαθώς και διασκευές.NEW ZERO GOD LINE-UP & DISCOGRAPHY• Mike Πούγουνας – Vocals• Ακης Νικολαιδης – Κιθαρα• Μιχάλης Σεμερτζόγλου – Μπάσσο• Γιάννης Ψιμόπουλος – Drums• Studio albums:o Fun is a Four Letter Word (Greece 2010)o MMXIII (UK 2013, Greece 2014)o Short Tales & Tall Shadows (CD, LP Greece 2016)o Circus of Tortured Melodies (LP 2019)• Mini AlbumUnder the Influence of Captain Pan Ikatac (digital 2017, MC 2018 USA)o Club Bizarre (UK 2012)• Singles:o Second Chance (digital, 2011)o The Night Calls Your Name (digital, 2013)o Destination Unknown (Digital 2013)o Destination Unknown (Limited Collector’s 7” Vinyl Edition 2013)o Redemption (7” Vinyl split single with Savage Cut feat. Bobby Deans 2016)• Live albums:o Zona Pericolosa (digital, 2015)OFFICIAL WEB SITE: http://www.newzerogod.com BANDCAMP: https://newzerogod.bandcamp.com/music FACEBOOK: https://www.facebook.com/NewZeroGod YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/newzerogodgr VIDEOSStrangest of Fruits – ακουστικόNew Zero God ενα ωριαίο πρόγραμμα ηχογραφημένο ζωντανά για την ΕΡΤ 3 (2018)New Zero God tribute to The Flowers of Romance (Full concert 16 December 2017)Kiss the WitchBang BangGarden of MazesMy Reaper