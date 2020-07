MARILYN MANSON: Νέο άλμπουμ τον Σεπτέμβριο. Video για το ομότιτλο "We Are Chaos"

"We Are Chaos" tracklist:

1. Red, Black And Blue

2. We Are Chaos

3. Don’t Chase The Dead

4. Paint You With My Love

5. Half-way & One Step Forward

6. Infinite Darkness

7. Perfume

8. Keep My Head Together

9. Solve Coagula

10. Broken Needle









ανακοίνωσε το νέο του άλμπουμ με τίτλοκαι παρουσίασε το video του ομότιτλου κομματιού το οποίο είναι διαθέσιμο παρακάτω.Ο διάδοχος του(2017) αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω τηςστιςΤο εξώφυλλο του άλμπουμ δημιουργήθηκε απο τον ίδιο τον Manson αποκλειστικά για την εν λόγω κυκλοφορία και ονομάζεταιόπως και ένα απο τα κομμάτια του δίσκου.