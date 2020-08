Οι Stryper παρουσίασαν το lyric video του νέου single "Make Love Great Again" απο το επερχόμενο άλμπουμ με τίτλο "Even The Devil Believes" που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω της Frontiers Music Srl. στις 4 Σεπτεμβρίου.





"Stryper - Even The Devil Believes" tracklist:

"Blood From Above"

"Make Love Great Again"

"Let Him In"

"Do Unto Others"

"Even The Devil Believes"

"How To Fly"

"Divider"

"This I Pray"

"Invitation Only"

"For God & Rock 'N' Roll"

"Middle Finger Messiah"