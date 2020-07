VARATHRON: Δείτε το video του "Son Of The Moon" απο το επερχόμενο live album

Οι Varathron παρουσίασαν το βίντεο του "Son Of The Moon" απο το επερχόμενο επετειακό live album για τα 30 τους χρόνια, με τίτλο "Glorification Under The Latin Moon" που αναμένεται να κυκλοφορήσει απο την Agonia Records στις 25 Σεπτεμβρίου.