VENOM: Συλλογή με τα πρώτα τους demo

Οι Venom ανακοίνωσαν την κυκλοφορία της συλλογής "Sons Of Satan" αποτελούμενη απο πρώιμα ντέμο της μπάντας απο το 1979 μέχρι και το 1983.





Το "Sons Of Satan" θα είναι διαθέσιμο μέσω της BMG στις 28 Αυγούστου σε διπλό LP, CD και ψηφιακά.





"Sons Of Satan" tracklist:

01. Angel Dust (Church Hall Rehearsals 1979)

02. Buried Alive (Church Hall Rehearsals 1979)

03. Raise The Dead (Church Hall Rehearsals 1979)

04. Red Light Fever (Church Hall Rehearsals 1979)

05. Venom (Church Hall Rehearsals 1979)

06. Sons Of Satan (1980 Impulse Studios - £50 Demo Recordings)

07. In League With Satan (1980 Impulse Studios - £50 Demo Recordings)

08. Angel Dust (1980 Impulse Studios - £50 Demo Recordings)

09. Live Like An Angel (Die Like a Devil) (1980 Impulse Studios - £50 Demo Recordings)

10. Schizo (1980 Impulse Studios - £50 Demo Recordings)

11. Venom (1980 Impulse Studios - £50 Demo Recordings)

12. Angel Dust (Impulse Studio Demo Session 1980)

13. Raise The Dead (Impulse Studio Demo Session 1980)

14. Red Light Fever (Impulse Studio Demo Session 1980)

15. At War With Satan (1983 Impulse Studio 2 - At War Demos)