YOTH IRIA: Υπέγραψαν με την Pagan Records. Στα σκαριά το πρώτο τους άλμπουμ

Οι Yoth Iria ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους με την πολωνική Pagan Records. Μετά την κυκλοφορία του EP "Under His Sway" στις αρχές της χρονιάς, η ελληνική black metal μπάντα θα μπει στο Pentagram Studio για τις ηχογραφήσεις του παρθενικού της άλμπουμ με τίτλο "As The Flame Withers" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη του 2020.