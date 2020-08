ELLEFSON: Ακούστε τη διασκευή στο "Wasted" των Def Leppard

"No Cover" tracklist:

"Freewheel Burning" (Judas Priest) ft. Jason McMaster, Gus G, Andy James, Dave McClain

"Tear It Loose" (Twisted Sister) ft. Eddie Ojeda, Dave McClain

"Love Me Like A Reptile" (Motorhead) ft. Doro Pesch, Greg Handevidt, Chuck Behler

"Holiday In Cambodia" (Dead Kennedys) ft. Charlie Benante

"Rebel Yell" (Billy Idol)

"Wasted" (Def Leppard) ft. Frank Hannon, Jacob Bunton, Dave McClain, Bumblefoot

"Riff Raff" (AC/DC) ft. Jason McMaster, Dave Lombardo

"Nailed To The Gun" (Fight) ft. Andrew Freeman, Russ Parrish, Jimmy DeGrasso

"Not Fragile" (Bachman-Turner Overdrive) ft. John Aquilino

"Say What You Will" (Fastway) ft. Troy Lucketta, Mark Slaughter

"LOVE Machine" (W.A.S.P.) ft. Dirk Verbeuren, Dave Alvin

"Love Hurts" (Nazareth) ft. Brandon Yeagley, Chuck Behler, Tyson Leslie

"Sheer Heart Attack" (Queen) ft. Bumblefoot, Doro Pesch, Charlie Benante

"Sweet FA" (Sweet) ft. Todd Kerns, Bumblefoot, Shani Kimelman

"TBA"

"TBA"

"Auf Wiedersehen" (Cheap Trick) ft. Al Jourgensen, Brandon Yeagley, Charlie Benante





Bonus Tracks

18. Eat The Rich (Krokus) ft. Dead By Wednesday









Ο μπασίστας και συνιδρυτής των, θα κυκλοφορήσει με την προσωπική του μπάντα,, το άλμπουμμε περισσότερες απο 17 διασκευές σε κλασικά κομμάτια τωνκαι όχι μόνο.Τοθα κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου και παρακάτω μπορείτε να ακούσετε τη διασκευή τους στοτωνμε τη συμμετοχή των),), και).Οιαπαρτίζονται απο τους(μπάσο),(φωνή),(κιθάρες),(κιθάρες - Sons Of Apollo, YES, ex-Guns N’ Roses), και(ντραμς), ενώ τοθα φιλοξενεί ονόματα όπως,(Anthrax),(Twisted Sister),(ex-Slayer, Suicidal Tendencies),(Crobot),(Megadeth),και(Tesla),(Dangerous Toys, ex-Watchtower, Evil United),(Kublai Khan, ex-Megadeth),(ex-Megadeth),(Icon),(Sacred Reich, ex-Machine Head),(White Trash),(Slash & The Conspirators),(Last In Line),(Mick Mars),(Ministry),(Fight, Steel Panther),, κ.α.