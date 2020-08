EMPEROR OF MYSELF: Ακούστε ολόκληρο το νέο άλμπουμ "All My Feelings Exposed"

Οι Emperor Of Myself κυκλοφόρησαν την νέα τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο "All My Feelings Exposed". Ακούστε παρακάτω ολόκληρο το νέο άλμπουμ της ελληνικής μπάντας!