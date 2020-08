Οι Fates Warning θα κυκλοφορήσουν στις 6 Νοεμβρίου μέσω της Metal Blade Records το νέο τους άλμπουμ "Long Day Good Night". Απο την επικείμενη νέα δισκογραφική δουλειά των Αμερικανών δόθηκε στη δημοσιότητα το single "Scars".





Long Day Good Night tracklist:

"The Destination Onward"

"Shuttered World"

"Alone We Walk"

"Now Comes The Rain"

"The Way Home"

"Under The Sun"

"Scars"

"Begin Again"

"When Snow Falls"

"Liar"

"Glass Houses"

"The Longest Shadow Of The Day"

"The Last Song"