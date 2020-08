PROJECT THEORY: Κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ

Artwork cover by Giannis Nakos





"Blood And Loyalty" setlist:

2. Clown Festival

3. Lucid Dreaming

4. The Way We Follow ( https://www.youtube.com/watch?v=6QnK88LnH04

5. Blood And Loyalty

6. False Alarm (feat. Alkis Kehagias from Memfis, Psycho Choke) ( https://www.youtube.com/watch?v=Lfg2RYSWGqM

7. Never Let You Down

8. Into The Black

9. Primal Call

10. Fate (Upcoming Video clip on September 4th)









Η NuMetal/Metalcore μπάντααπό την Θεσσαλονίκη ανακοινώνει την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου τους άλμπουμ με τίτλοτο οποίο θα κυκλοφορήσει στιςμέσω τηςΗ ηχογράφηση και η μίξη του δίσκου έγινε στοτης Θεσσαλονίκης με τον). Η διαδικασία του mastering έγινε από τον αμερικανόΜαζί με το release του δίσκου την ίδια μέρα η μπάντα θα κυκλοφορήσει το τέταρτο video clip από τον επερχόμενο δίσκο με τίτλο, η παραγωγή του video clip έγινε από τον(ex-).Οιθέλουν να ευχαριστήσουν όλους όσους βοήθησαν προκειμένου να ολοκληρωθεί το νέο τους άλμπουμ και να ενημερώσουν ότι σύμφωνα με την όλη κατάσταση του convid-19 στην χώρα μας θα προσπαθήσουν να προσαρμόσουν και να προωθήσουν ανάλογα τον δίσκο μέσα στην νέα σεζόν 2020-2021.