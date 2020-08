SEVENDUST: Ανακοίνωσαν νέο άλμπουμ

"Blood & Stone" tracklist:

"Dying To Live"

"Love"

"Blood From A Stone"

"Feel Like Going On"

"What You’ve Become"

"Kill Me"

"Nothing Left To See Here Anymore"

"Desperation"

"Criminal"

"Against The World"

"Alone"

"Wish You Well"

"The Day I Tried To Live" (Soundgarden cover)

Οιανακοίνωναν την κυκλοφορία της νέας τους δισκογραφικής δουλειάς. Το 13ο άλμπουμ της μπάντας τιτλοφορείταικαι αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω τηςστιςΠρόσφατα οικυκλοφόρησαν το single με τίτλο