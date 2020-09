BRUCE SPRINGSTEEN: Ανακοίνωσε νέο άλμπουμ. Ακούστε το ομότιτλο "Letter To You"

"Letter To You" tracklist:

01. One Minute You’re Here

02. Letter To You

03. Burnin’ Train

04. Janey Needs A Shooter

05. Last Man Standing

06. The Power Of Prayer

07. House Of A Thousand Guitars

08. Rainmaker

09. If I Was The Priest

10. Ghosts

11. Song For Orphans

12. I’ll See You In My Dreams









ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμμε την E Street Band,και παρουσίασε το ομότιτλο single το οποίο είναι διαθέσιμο παρακάτω.Τοαναμένεται να κυκλοφορήσει στιςΤο άλμπουμ ηχογραφήθηκε ζωντανά στο home studio του Αφεντικού στο New Jersey. Αποτελείται απο εννέα νέες συνθέσεις και τρεις νέες ηχογραφήσεις των τραγουδιώνκαιτα οποία είχαν ηχογραφηθεί στις αρχές της δεκαετίας του '70 πριν την κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ του Springsteen,, του 1973.