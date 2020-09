GODITHA: Έρχεται η Rock Opera της Ελίνας Εγγλέζου

Official links









Η ροκ όπεραείναι ένα μιούζικαλ που συνδυάζει τη δύναμη της μέταλ μουσικής με τους τρυφερούς ήχους των φλάουτων, κλαρινέτων, βιολιών και άλλων ορχηστρικών οργάνων. Η συνθέτρια-τραγουδοποιόςκαι ο κορυφαίος συνθέτης-ενορχηστρωτής-παραγωγόςένωσαν τη φαντασία τους και δημιούργησαν ένα έργο άκρως μελωδικό και ταυτόχρονα γεμάτο ένταση και ενέργεια, τυλιγμένο με μία ατμόσφαιρα που παρασύρει τον ακροατή σε μία δίνη αντιφατικών συναισθημάτων μέσα από τραγούδια που θα του μείνουν αξέχαστα.Το έργο είναι ένα μεσαιωνικό παραμύθι το οποίο διαδραματίζεται σε ένα μικρό χωριό όπου εκτυλίσσεται η ιστορία της Goditha, μίας νεαρής κοπέλας η οποία προδομένη και τυφλωμένη από το μίσος, παραδίνεται στην Daeva, την πριγκίπισσα του Σκότους, για να ζητήσει εκδίκηση. Πλέκει έτσι έναν ιστό πάνω στον οποίο οι άλλοι 15 χαρακτήρες του έργου ακροβατούν διαρκώς ανάμεσα στο καλό και το κακό.Την μουσική στολίζουν με τις συναρπαστικές θεατρικές ερμηνείες τους οι( Jaded Star ),( Firewind / MaYan / Sons of Seasons ),( Vivaldi Metal Project ),(Diviner / Rock & Roll Children ),( Enemy of Reality ),( Sorrowful Angels ),( SL Theory / Voice Box ),( The Silent Wedding ) ,( Inner Wish ) ,( Disharmony / Art Of Simplicity / Bigus Dickus ),(Dimlight ),( Upon Revival ),και την υπέροχη αφήγηση του γνωστού ηθοποιού-τραγουδιστή(Endomain ).Από όσο γνωρίζουμε, ηείναι η πρώτη ροκ όπερα γραμμένη από γυναίκα στην παγκόσμια δισκογραφία. Το διπλό cd θα κυκλοφορήσει από τηνκαι θα είναι διαθέσιμο για pre-order από τις 21 Σεπτεμβρίου 2020 στο goditha.bandcamp.com σε ψηφιακή καθώς και σε φυσική μορφή μέσα σε ένα 8σέλιδο πολυτελές digipak το οποίο θα περιλαμβάνει 48σέλιδο booklet με στίχους και φωτογραφίες από την παράσταση.Στίχοι- Μουσική - Ενορχήστρωση Ελίνα ΕγγλέζουΕνορχήστρωση - Μίξη – Παραγωγή Μπάμπης Κατσιώνης ( Firewind / Outloud / Serious Black )Mastering Νασος Νομικος ( VU Productions )Βιολιά Αγγελος Παύλος Γκούφας ( In Vein )Φλάουτο / Σαξόφωνο Μάριος ΧριστόπουλοςΟύτι Βασίλης ΚοιλάκοςΑκουστικές και ηλεκτρικές Κιθάρες , Μπάσο , Πλήκτρα Μπάμπης ΚατσιώνηςΚλασικές και 12-χορδες κιθάρες , μπαλαλάικα , οκαρίνα Ελίνα ΕγγλέζουArtwork Kώστας Τσιάκος ( papergoblin.com )Δείτε το introduction video εδώ