MARILYN MANSON: Ακούστε το νέο single "Don't Chase The Dead"

"We Are Chaos" tracklist:

1. Red, Black And Blue

2. We Are Chaos

3. Don’t Chase The Dead

4. Paint You With My Love

5. Half-way & One Step Forward

6. Infinite Darkness

7. Perfume

8. Keep My Head Together

9. Solve Coagula

10. Broken Needle









έδωσε στη δημοσιότητα το single. Πρόκειται για το δεύτερο κομμάτι που ακούμε μέσα απο το νέο του, ενδέκατο άλμπουμμετά το ομότιτλοΟ διάδοχος του(2017) θα κυκλοφορήσει μέσω τηςαύριοΤο εξώφυλλο του άλμπουμ κοσμείται απο πίνακα που δημιουργήθηκε απο τον ίδιο τον Manson αποκλειστικά για την εν λόγω κυκλοφορία και ονομάζεταιόπως και ένα απο τα κομμάτια του δίσκου, ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο