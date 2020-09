NECROPHOBIC: Video για το νέο single "The Infernal Depths of Eternity"

Μετά το "Mirror Black" οι Necrophobic παρουσίασαν το δεύτερο single απο την επερχόμενη νέα δισκογραφικη τους δουλειά με τίτλο "Dawn Of The Damned" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου. Ο λόγος για το κομμάτι "The Infernal Depths of Eternity" το οποίο μπορείτε να ακούσετε μέσω του επίσημου video που το συνοδεύει.