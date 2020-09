SIX FEET UNDER: Lyric video για το νέο single "Zodiac"

Οι Six Feet Under παρουσίασαν το lyric video του νέου τους single "Zodiac". Πρόκειτα για το δεύτερο single μέσα απο το επερχόμενο άλμπουμ με τίτλο "Nightmares Of The Decomposed", μετά το "Amputator" το οποίο ακούσαμε πρόσφατα.