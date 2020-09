WOLF AT SEVEN: Διασκευάζουν το "Dig Up Her Bones" των Misfits

Οι Wolf At Seven, μια ολοκαίνουρια Alternative Rock/Metal μπάντα από τη Θεσσαλονίκη, ξαναχτυπούν. Λίγο καιρό μόνο μετά από την κυκλοφορία των debut επιτυχιών τους “Another Breakdown” και “Untamed”, ξανακάνουν την εμφάνιση τους με το νέο τους single και βίντεο “Dig Up Her Bones”, μια διασκευή του τραγουδιού των θρυλικών Misfits.