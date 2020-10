 AC/DC: Το επίσημο video του "Shot In The Dark"

Share To:

Οι AC/DC παρουσίασαν το επίσημο video του "Shot In The Dark", του πρώτου single απο το πολυαναμενόμενο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος με τίτλο "POWER UP" που θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου.

Η ιστορική μπάντα υποδέχεται ξανά στους κόλπους της τους Brian Johnson, Phil Rudd και Cliff Williams για την επερχόμενη δέκατη έβδομη δισκογραφική της δουλειά.

Ο Angus Young, μιλώντας στο Rolling Stone, ανέφερε οτι το άλμπουμ είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Malcolm Young, ο οποίος έφυγε από κοντά μας το 2017, όπως ήταν και το "Back In Black" αφιερωμένο στον Bon Scott, σχολιάζοντας μάλιστα οτι "ακόμα και τώρα όταν πιάνω κιθάρα στα χέρια μου, σκέφτομαι αν τα riffs μου θα αρέσουν στον Malcolm".