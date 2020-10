 COSMONUTS: Επιστρέφουν με νέο άλμπουμ

Ατμοσφαιρικοί και groovy, οι Cosmonuts είναι εδώ για να κρατήσουν ζωντανό τον ήχο του ψυχεδελικού ροκ των 60s και 70s, με φωνητικά και κιθάρες παλιάς σχολής και «σφιχτά» ρυθμικά.

Αντλούν επιρροές και συνδυάζουν στοιχεία από τους ήρωες του ψυχεδελικού ροκ, όπως ο Jimi Hendrix, οι Pink Floyd, οι The Doors και οι Cream, μέχρι σύγχρονες post-rock μπάντες όπως οι Maybeshewill, διαμορφώνοντας τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα.

Ξεκινώντας από ένα υπόγειο στούντιο στην πόλη των Χανίων στα εφηβικά τους χρόνια, οι Δημήτρης Καπουράνης (φωνητικά), Παντελής Κιάσσος (τύμπανα/φωνητικά), Πέτρος Πανηγυράκης (κιθάρα/φωνητικά), Χρήστος Κλαριδόπουλος (μπάσο/φωνητικά) και Γιάννης Πανηγυράκης (κιθάρα) γρήγορα κατάφεραν να σκορπίσουν αστρική σκόνη στις συναυλίες τους ανά την Ελλάδα, έχοντας στις αποσκευές τους το πρώτο τους album “Holidays in Andromeda”.

Τρία χρόνια διακοπές στην Ανδρομέδα έφεραν τους Cosmonuts στην κυκλοφορία της δεύτερης δισκογραφικής δουλειάς, με τίτλο “Leaps of Fate”, που θα κυκλοφορήσει στις 17 Νοεμβρίου από την Sliptrick Records. Ο δίσκος διαπραγματεύεται τη σημασία και τη δύναμη της μοίρας μέσω της αρχαίας τραγωδίας. Ο ήχος είναι γνώριμος και μυστηριώδης ταυτόχρονα, με απροσδόκητες μελωδικές και ρυθμικές εναλλαγές που μεταλλάσσουν συνεχώς την ατμόσφαιρα των τραγουδιών. Οι στίχοι ταλαντεύονται ανάμεσα σε αφηρημένες, συμπαντικές και ωμές, γήινες θεματικές, κάνοντας χρήση τόσο ποιητικής αλληγορίας, όσο και πεζού ρεαλισμού.

Επιχειρώντας να συμπεριλάβουν μουσικά και θεματικά στοιχεία από την ελληνική και ανατολική παράδοση, η μπάντα διηγείται την ιστορία της με τρία ξεχωριστά κομμάτια. Το πρώτο track με τίτλο “Why do we still care?”, διάρκειας 01:30, σε εισάγει γρήγορα στην νοηματική και ηχητική ατμόσφαιρα του δίσκου. Συνεχίζει ανεβάζοντας tempo με το “Flesh and Bones”, διάρκειας 03:00, ένα track βασισμένο στο έργο «Βάκχες». Το τελευταίο track “Reflections” έχει διάρκεια 12:00 και είναι ένα πολυδιάστατο κομμάτι με έντονες αλλαγές διάθεσης και θεατρικότητα, και αναφορές στο έργο «Οιδίππους Τύραννος».





Links:

Facebook: https://www.facebook.com/cosmonutsband/

Bandcamp: https://cosmonuts.bandcamp.com/

YouTube: https://bit.ly/2Gox55b

Spotify: https://goo.gl/mNrViM

Instagram : https://www.instagram.com/cosmonuts_band/