GEOMETRY OF CHAOS: "Soldiers of The New World Order"

Η Ιταλία είναι μια χώρα που φημίζεται για την καλλιτεχνική της δραστηριότητα και ειδικά τις αρετές της όσον αφορά τα μουσικά δρώμενα!

Στο metal γενικά δεν έχει τόσο μεγάλη παράδοση και επιτυχίες σχετικά με τις χώρες του Βορρά αλλά πάντα μας δίνει κάποια σημαντικά ονόματα όπως έχει γίνει και σχετικά πρόσφατα με τους Lacuna Coil, ενώ γενικά επικρατεί ένας δημιουργικός αναβρασμός στο underground με πολύ ιδιαίτερα και πειραματικά ακούσματα!

Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν είναι και οι Geometry Of Chaos, ένα όχημα δύο ουσιαστικά ατόμων, του κιθαρίστα, μπασίστα και συνθέτη Fabio La Manna καθώς και του ντράμερ Davide Cardella που στο άλμπουμ τους "Soldiers Of The New World Order" καταφέρνουν να συναρπάσουν με ένα προσιτό αλλά και ταυτόχρονα πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ.

Αρχικά δε θυμίζουν καμιά μπάντα! Αυτό όταν μιλάμε για ντεμπούτο άλμπουμ όχι μόνο είναι σπάνιο, αλλά και εντελώς δυσεύρετο! Για να πούμε την αλήθεια, οι περισσότερες μπάντες στα πρώτα τους βήματα ακούγονται σαν tribute μπάντα μιας μεγάλης μπάντας!

Έτσι λοιπόν, οι Geometry Of Chaos πατώντας στα διδάγματα του προοδευτικού ροκ και Metal χώρου, διεισδύουν σε πειραματικά μονοπάτια ακόμα και κινηματογραφικής μουσικής, δίνοντας κάτι ξεχωριστό.

Άρτια μουσικότητα, εκτελεστική δεινότητα και πλήρης έλεγχος αυτών που θέλουν να πουν, μας οδηγούν σε μια ηχητική απόλαυση μέσα από τα κομμάτια του άλμπουμ!

Σε αρκετά σημεία δείχνουν να είναι και μπροστά από την εποχή τους, με υπέροχες ατμόσφαιρες, ενώ ακόμα και στα συμβατικότερα κομμάτια του άλμπουμ, όπως το catchy “Idolatry” κρατούν μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα και χαράσσουν το δικό τους δρόμο!

Ένα άλμπουμ που επιβάλλεται να τσεκάρει κάθε φίλος του prog rock και metal ήχου που σέβεται τον ευατό του!