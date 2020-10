 FATES WARNING: Lyric video για το νέο single "Now Comes The Rain"

Share To:

Οι Fates Warning παρουσίασαν το lyric video του single "Now Comes The Rain" απο το επερχόμενο άλμπουμ με τίτλο "Long Day Good Night" που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω της Metal Blade Records στις 6 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για το δεύτερο single μέσα απο την επικείμενη νέα δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος μετά το "Scars".





Long Day Good Night tracklist:

"The Destination Onward"

"Shuttered World"

"Alone We Walk"

"Now Comes The Rain"

"The Way Home"

"Under The Sun"

"Scars"

"Begin Again"

"When Snow Falls"

"Liar"

"Glass Houses"

"The Longest Shadow Of The Day"

"The Last Song"