 GODITHA: "Goditha - The Rock Opera"

Η Rock Opera, κάτι που γίνεται αντιληπτό και μόνο από την λέξη “Όπερα”, είναι ένα είδος το οποίο απαιτεί τεράστια και χρονοβόρα δουλειά, πλάνο, ακριβής στόχευση και βέβαια την κατάλληλη και σε βάθος υποστήριξη της εκάστοτε ιστορίας που διηγείται σύμφωνα με την έμπνευση των δημιουργών.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η συνθέτρια-τραγουδοποιός Ελίνα Εγγλέζου και ο γνωστός για… ένα εκατομμύριο projects και εντελώς ανεξάντλητος Bob Katsionis, ένωσαν την φαντασία και την δημιουργικότητα τους, για να μας παρουσιάσουν μια δουλειά πραγματικά μοναδική και ξεχωριστή, ενώνοντας την κλασικίζουσα αισθητική με αυτήν του metal και της rock ευρύτερα σε ένα άλμπουμ που κυλάει εντυπωσιακά αβίαστα προκαλώντας μοναδικές εικόνες.

Προσωπικά δεν θυμάμαι κάποια ανάλογη απόπειρα στην ελληνική σκηνή τουλάχιστον με τον τρόπο που εμφανίζεται στο Goditha – The Rock Opera.

Καταρχάς οι συμμετοχές των εκπληκτικών τραγουδιστών της εγχώριας (και όχι μόνο) πιάτσας, τους οποίους αξίζει να αναφέρουμε δίνουν ένα τρομερό boost στο συγκεκριμένο έργο:

Maxi Nil ( Jaded Star ), Henning Basse ( Firewind / MaYan / Sons of Seasons ),

Angel Wolf-Black ( Vivaldi Metal Project ), Yiannis Papanikolaou ( Diviner / Rock & Roll Children ), Iliana Tsakiraki ( Enemy of Reality ), Dionissis Christodoulatos ( Sorrowful Angels ), Margarita Papadimitriou ( SL Theory / Voice Box ), Anna Tarba, Constantine Alex, Marios Karanastasis ( The Silent Wedding ), George Eikosipentakis ( Inner Wish ), Christos Kounelis ( Disharmony / Art Of Simplicity / Bigus Dickus ), Mora ( Dimlight ), Anastasia Papadopoulou ( Upon Revival ), Margarita Stamouli με την αφήγηση του Stratis Steele ( Endomain) να προδιαθέτει για την ατμόσφαιρα που θα βιώσουμε.

Κυριολεκτικά όλοι τους καταθέτουν εκπληκτικές ερμηνείες που χαρακτηρίζονται από εκφραστικότητα και φοβερό επαγγελματισμό, υπηρετώντας το έργο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Από κει και πέρα νομίζω και όπως είναι (σχεδόν) αυτονόητο, σε ένα τόσο ολοκληρωμένο concept δεν έχει κανένα νόημα να επιχειρήσουμε να ξεχωρίσουμε κάποια tracks. Το καθένα εξυπηρετεί τον ρόλο του και όσο κυλάει το άλμπουμ καταφέρνουν να σε εντάξουν ακόμα πιο βαθιά στα ποικίλα και πολλές φορές αντικρουόμενα συναισθήματα που παράγουν:

Χαρά, μελαγχολία, ψυχική ανάταση, ακόμα και οργή εναλλάσσονται συνεχώς με έναν τρόπο όμως συνεκτικό και αυτός ο τρόπος τελικά είναι που καταφέρνει να κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατή στην 1,5 ώρα που διαρκεί το έργο.

Η δε δουλειά που έχει γίνει στην παραγωγή είναι υποδειγματική, οι ενορχηστρώσεις και οι τοποθετήσεις των τραγουδιστών είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, οι μελωδίες συνολικά είναι πανέμορφες και ενίοτε εκπληκτικές αποδεικνύοντας την γνήσια έμπνευση των δημιουργών του.

Κλείνοντας δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι περισσότερο πέρα από την ακλόνητη πεποίθηση μας ότι αυτή η δουλειά θα πρέπει να ακουστεί σε όσο περισσότερο αυτιά γίνεται. Τέτοια έργα τόσο υψηλής αισθητικής, επαγγελματισμού και πάνω απ’ όλα βαθιάς και αληθινής έμπνευσης δεν γίνεται να περνάνε απαρατήρητα και ούτε κυκλοφορούν κάθε μέρα.

Goditha - The Rock Opera ( Introduction ) https://www.youtube.com/watch?v=i7hzB06_SnE Goditha - The Rock Opera ( Light and Darkness ) Yiannis Papanikolaou ~ Iliana Tsakiraki https://www.youtube.com/watch?v=ZidKmCQxDoE









'Αφροδίτη Κ.' for bbr