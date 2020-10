 HARMONIZE: "Warrior In The Night"

Share To:

Οι Harmonize είναι μια metal μπάντα από την Κύπρο ιδιαίτερα δραστήρια τα τελευταία χρόνια και σε παραγωγή μουσικής μέσω κάποιων πετυχημένων demo που έχουν κυκλοφορήσει, αλλά και συναυλιακά, μιας και έχουν εμφανιστεί στο νησί δίπλα από μεγάλα διεθνή ονόματα αλλά και άλλες Κυπριακές μπάντες.

Αυτό που είναι σίγουρα εμφανές μετά την κυκλοφορία και την ακρόαση του ντεμπούτο άλμπουμ τους “Warrior In The Night” που κυκλοφόρησε μόλις πριν λίγες μέρες, είναι πως οι Harmonize, αν μη τι άλλο, συνεχίζουν την όμορφη παράδοση της Κύπρου στο να παρουσιάζει εξαιρετικό κλασικό metal.

Από το intro κιόλας το συγκρότημα δείχνει τις διαθέσεις του και σύντομα και καθώς το άλμπουμ κυλάει, διαπιστώνουμε ότι μας παρουσιάζονται όμορφες Heavy Metal (με όλη την σημασία της έννοιας) συνθέσεις:

Στιβαρά riffs, εξαιρετικά φωνητικά και epic μελωδίες είναι τα χαρακτηριστικά του “Warrior In The Night”, ενώ δεν λείπουν και brutal στοιχεία στις φωνητικές γραμμές, όπως και γενικότερα extreme πινελιές. Άλλωστε το συγκρότημα αρχικά κινούταν στον Thrash Metal ήχο και φροντίζει (και καλά κάνει) να διατηρεί και τέτοια στοιχεία στον ήχο του.

Αυτό που μου άρεσε ιδιαίτερα είναι το γεγονός πως όσο ακούς το άλμπουμ, νιώθεις έναν concept χαρακτήρα. Δεν γνωρίζω αν όντως υπάρχει κάποιο concept πίσω από το “Warrior In The Night”, αλλά η ατμόσφαιρα που παράγει το συγκρότημα, τα σχεδόν θεατρικά φωνητικά και οι όμορφες εναλλαγές από τις πιο βαριές και σκοτεινές στιγμές, στις πιο μελωδικές και τούμπαλιν, σου αφήνουν την αίσθηση της εξέλιξης μια ιστορίας που διαδραματίζεται γύρω από ένα πολεμικό πεδίο.

Όλα αυτά τα παραπάνω χαρακτηριστικά με προκάλεσαν να ακούσω το άλμπουμ αρκετές φορές πριν ξεκινήσω να γράφω αυτό το κείμενο, με αποτέλεσμα κάθε φορά να μου αρέσει και περισσότερο.

Και αυτό γιατί αν και οι Harmonize δεν θα λέγαμε ότι προσφέρουν κάτι καινοτόμο ηχητικά και σίγουρα δεν είναι αυτός ο σκοπός τους (αν και έχουν φροντίσει όπως είπαμε να εντάξουν πετυχημένα και “ξένα” με τον ήχο τους στοιχεία), με πείσανε με τις ειλικρινής τους προθέσεις και με τις όμορφες και εμπνευσμένες στιγμές που διαχέονται σε όλο το άλμπουμ.

Για τους λάτρεις του παραδοσιακού metal αλλά και του power και epic ήχου, το “Warrior In The Night” αποτελεί εξαιρετική επιλογή για ακρόαση αλλά και για απόκτηση. Μπορείτε να το βρείτε σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και να το αποκτήσετε σε φυσική μορφή μέσω του e-shop του official site του συγκροτήματος.





Official Links:

https://www.harmonizeofficial.com/

https://www.facebook.com/harmonizeofficialpage

https://www.instagram.com/harmonize_band/

https://twitter.com/HarmonizeBand

https://www.youtube.com/channel/UC1SCa9PmUJrFtafwkFx2rfw/videos

https://music.apple.com/us/artist/harmonize/1527185218?at=1l3vwYf

https://www.amazon.com/Warrior-Night-Harmonize/dp/B08FM1B5TC/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=harmonize+warrior&qid=1600846014&sr=8-8

https://open.spotify.com/artist/4RpH27bUQdIZz3wdmcYTVv?si=YBGHo2rbQdmDirCmgVJsQQ

Videoclips:

https://www.youtube.com/watch?v=Z2mOojGM-pM

https://www.youtube.com/watch?v=sFIBrREvz8Y

https://www.youtube.com/watch?v=rV9bUCrs4V0

https://youtu.be/tR6xmgxuKfQ

WARRIOR IN THE NIGHT – OFFICIAL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Z2mOojGM-pM