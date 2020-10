 HONEYBADGER: Νέο άλμπουμ τον Νοέμβριο

// Overview

Η νέα heavy rock μπάντα από την Αθήνα εντυπωσιάζει με το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο αλμπουμ της Μερικές φορές τα πράγματα είναι τόσο ξεκάθαρα, όσο δείχνουν να είναι. Οι Honeybadger φαίνονται να έχουν βάλει σκοπό να ανεβάσουν τον πήχη του ελληνικού desert heavy rock και το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο τους "Pleasure Delayer" έχει ακριβώς αυτή την πρόθεση.

Βουτηγμένοι στις διδαχές των Monster Magnet, Truckfighters, Clutch και QOTSA, έχτισαν το όνομα τους στην αθηναϊκή σκηνή με το "The Rain" EP του 2017 σε ηχογράφηση Γιάννη Τσιακόπουλου και mastering Γιάννη Μεθενίτη, στο Moth Studio.

Φορτώνοντας το πέτο τους με παράσημα μοιραζόμενοι stages με τους ηγέτες της ελληνικής σκηνής, ετοίμασαν το ντεμπούτο τους, έδωσαν μια γεύση με το single "That Feel" το Δεκέμβρη του 2019, μια δεύτερη με το single "The Wolf" και πλέον το δουλεμένο από τον Αλέξη Μπολπαση full length είναι έτοιμο, με το mastering να έχει φροντίσει ο Nick Townsend στα Townsend Mastering Studios στην Καλιφόρνια.

Το “Pleasure Delayer” είναι όλα όσα θα περίμενε ο αφοσιωμένος fan του heavy ήχου, από μια μπάντα έτοιμη να πάρει τη θέση της στην ελίτ του desert infused heavy rock n roll.





// POINTS OF INTEREST

// HONEYBADGER are

Dimitris Vardoulakis: Vocals, Guitars

Dimitris Giannnakopoulos: Guitars

Dimitris Yannopoulos: Bass

Vaggelis Oikonomou: Drums





 Debut album by the Athenian heavy rock sensation

 Recorded and mixed by Alex Bolpasis at Suono Studio

 Produced by Alex Bolpasis and Honeybadger

 Mastered by Nick Townsend at Townsend Mastering

 Artwork by AD Visions

 Vocal arrangements by Spyreas Sid

 Released on September 18th via Made Of Stone Recordings on magenta transparent pink 180gr LP, and limited edition cassette