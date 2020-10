Share To:

Οι Iron Savior θα κυκλοφορήσουν στις 4 Δεκεμβρίου μέσω της AFM Records το νέο τους άλμπουμ με τίτλο "Skycrest".

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες της νέας δισκογραφικής δουλειάς των Γερμανών power metallers.

"Skycrest" tracklist:

“The Guardian”

“Skycrest”

“Our Time Has Come”

“Hellbreaker”

“Souleater”

“Welcome To The New World”

“There Can Be Only One”

“Silver Bullet”

“Raise The Flag”

“End Of The Rainbow”

“Ease Your Pain”

“Ode To The Brave”