 MARIALENA: "Vanity"

Η Marialena είναι soprano, καθηγήτρια φωνητικής και τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται (και) στον rock/metal χώρο. Το “Vanity” είναι η πρώτη solo δουλειά της, στην οποία συνεργάζεται με τον Βαγγέλη Γιαλαμά.

Ο μπασίστας των Ελλήνων prog metallers Fragile Vastness δεν επιμελήθηκε μόνο του mixing/mastering (στα Fragile Studios), αλλά και συνέθεσε τα τραγούδια, που αποτελούν το “Vanity”.

Αυτό είναι αδιαμφισβήτητα εγγύηση ποιότητας για το συνθετικό ποιόν του δίσκου – ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα με τη σειρά. Στυλιστικά το “Vanity” είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα female fronted metal δίσκου, όπου σε μία βάση συμφωνικού, μελωδικού metal η Marialena απλώνει τα οπερετικά φωνητικά της.

Οι συνθέσεις είναι μεστές και κομψές, αριστοτεχνικά δομημένες, με γοητευτικές μελωδίες και δυνατά riffs, αποτέλεσμα μιάς έξυπνης παραγωγής, που δίνει την προτεραιότητα στην φωνή της Marialena. Η τεχνική της τελευταίας είναι εκπληκτική, μαγεύει και σαγηνεύει τον ακροατή, που δεν κουράζεται να απολαμβάνει τη σωστή, καλοδουλεμένη, αιθέρια και λυρική φωνή της Marialena. Πέρα, όμως, από άρτια τεχνικά, η Marialena είναι και ερμηνευτικά άψογη, τραγουδώντας με την όμορφη χροιά της, με περίσσιο συναίσθημα και μοναδικό παθος. Οι άριστες συνθέσεις (για παράδειγμα το “One More Time”, το “Prophecies”, το “The Dark of Your Sea” κ.ά) έχουν για πρωταγωνίστριά τους την Marialena, η οποία κάνει ό,τι θέλει με την φωνή της. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το album απογειώνεται στους αιθέρες και προσγειώνεται στην καρδιά του ακροατή, προσθέτοντας στο οικοδόμημα του female fronted metal ένα πολύτιμο λιθαράκι.

Συμπερασματικά, το “Vanity” είναι ένα κορυφαίο μουσικό έργο, όπου οι μελωδίες του Βαγγέλη Γιαλαμά βρίσκουν την τέλεια έκφραση στην φωνή της Marialena.

Εντυπωσιακό debut solo album, πραγματικά.





PROPHECIES – OFFICIAL LYRIC VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=HO5XvPLUZPk