 MORS PRINCIPIUM EST: Ακούστε το νέο single "My Home My Grave"

Οι Mors Principium Est παρουσίασαν το single "My Home My Grave" απο το επερχόμενο άλμπουμ με τίτλο "Seven" που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω της AFM Records στις 23 Οκτωβρίου.

Ακούστε παρακάτω το "My Home My Grave" μέσω του επίσημου lyric video που το συνοδεύει.

Μέσα απο την επικείμενη νέα δισκογραφική δουλειά των Φινλανδών melodic metallers έχουμε επίσης ακούσει τα "Lost in a Starless Aeon" και "A Day For Redemption".





"Seven" tracklist:

"A Day For Redemption"

"Lost In A Starless Aeon"

"In Frozen Fields"

"March Of War"

"Rebirth"

"Reverence"

"Master Of The Dead"

"The Everlong Night"

"At The Shores Of Silver Sand"

"My Home, My Grave"