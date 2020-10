 ANGELS AUTUMN FEST: Σάββατο 24 Οκτωβρίου @ Holywood live stage

Η Angels PR Music Promotion διοργανώνει ένα φεστιβάλ με κάποια από τα πιο δυνατά ελληνικά συγκροτήματα, που αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη γκάμα του ευρύτερου metal και rock χώρου το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο HolyWoodStage (Λ. Βουλιαγμένης 289, Άγιος Δημήτριος) παρουσιάζοντας ένα δυνατό lineup!

* Σημαντική σημείωση:

Για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας, το event θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα προβλέπονται την ημερομηνία διεξαγωγής του.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διοργανωτές ή με τον χώρο διεξαγωγής.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

-ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

-Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων βάσει κανονισμών COVID-19

-Κρατήσεις εισιτηρίων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

στην επίσημη σελίδα της Angels PR στο Facebook: angelsprmusicpromotion

και στο τηλέφωνο: 6985 732298

Εισιτήρια: 10 ευρώ





Headliners της βραδιάς, μια από τις πιο γνωστές ελληνικές doom μπάντες, οι Sorrows Path. Οι Αθηναίοι, έχοντας μια μακρά ιστορία στο χώρο, περνώντας δια πυρός και σιδήρου, κυκλοφόρησαν 4 άλμπουμ, 3 εκ των οποίων από γερμανικές εταιρείες. Το «Touching Infinity» είναι η πιο πρόσφατη δουλειά τους που κυκλοφόρησε από τη γερμανική IronShield Records και τους έφερε στο πλευρό των Candlemass αλλά και των Paradise Lost στα αθηναϊκά τους live.

Co-headliners θα είναι οι εντυπωσιακοί Project Renegade, ίσως το πιο hot νέο όνομα της ελληνικής σκηνής που είχαν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο Urban Festival μαζί με Rotting Christ και VIC, έχοντας ολοκληρώσει μια περίοδο πραγματοποίησης πολύ σημαντικών live σε Ελλάδα και εξωτερικό, στο πλαίσιο της προώθησης του εξαιρετικού τους ντεμπούτου «Order Of the Minus». Μοντέρνο metal με ηλεκτρονικά στοιχεία που συναρπάζει!

Πριν από αυτούς, θα εμφανιστεί μια έμπειρη μπάντα που αποτελεί μια από τις κορυφαίες metal μπάντες που έχει γεννήσει η ελληνική επαρχία! Οι Σπαρτιάτες heavy-thrashers Social Scream, έχοντας πολλά χρόνια ενεργοί και με τρεις δυνατές ολοκληρωμένες κυκλοφορίες, επιστρέφουν στην Αθήνα για μια ακόμα εμφάνιση, που θα προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον.

Το event θα ανοίξει άλλο ένα συγκρότημα που ανήκει στο δυναμικό της Angels PR. Οι ανερχόμενοι Sleeping Dogs κινούνται σε blues/south hard rock ρυθμούς, ενώ ήδη έχουν αποκτήσει στο σύντομο χρονικό διάστημα που υφίστανται μεγάλη εμπειρία στις ζωντανές εμφανίσεις. Αυτή την εποχή ετοιμάζουν το ντεμπούτο EP τους ενώ κυκλοφορεί ήδη με επιτυχία το πρώτο τους single και video clip για το κομμάτι “Broken Man’s Blues”.

Facebook event:

Angels PR Music Promotion page: https://www.facebook.com/AngelsPRmusicPromotion/

Facebook event: https://www.facebook.com/events/4175436859195238/

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020

HOLYWOOD LIVE STAGE

Λ. Βουλιαγμένης 289, Άγιος Δημήτριος

(Μετρό ΔΑΦΝΗ)

Doors open 19:00

Εισιτήρια: 10 ευρώ

SORROWS PATH

Μία από τις πιο γνωστές Ελληνικές doom μπάντες, οι SORROWS PATH, δημιουργήθηκαν το 1993 και έχουν ήδη τέσσερις επίσημες κυκλοφορίες στο ενεργητικό τους από τις οποίες η μία είναι η συλλογή των demo τους από τα ‘90ς που κυκλοφόρησε το 2006 από την ελληνική εταιρεία Eat Metal Records.

Πολύ νερό μπήκε στο αυλάκι από τότε, μιας και η μπάντα κυκλοφόρησε τρία ολοκληρωμένα άλμπουμ από δύο διαφορετικές γερμανικές εταιρείες, με πιο πρόσφατο τους άλμπουμ το «Touching Infinity» που κυκλοφόρησε από τη γερμανική Iron Shield Records! Έχουν συμμετάσχει σε πολύ σπουδαία live και φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια σε Ελλάδα και εξωτερικό, με πιο πρόσφατες σημαντικές εμφανίσεις στην Αθήνα, τα live τους παρέα με 2 μεγάλους της παγκόσμιας doom σκηνής, τους Candlemass και τους Paradise Lost.

Έχοντας σα σύμμαχο τον έντονα προσωπικό τους ήχο και πάντα πιστοί εδώ και 20 και βάλε χρόνια στο metal μουσικό ταξίδι τους, δε φοβούνται να αναμείξουν το heavy-doom ήχο τους με επικές και power-prog αναφορές.

https://www.facebook.com/SorrowsPath





PROJECT RENEGADE

Οι Project Renegade είναι ένας τετραμελές metal συγκρότημα από την Αθήνα, το οποίο ιδρύθηκε από τους Marianna (φωνητικά) και Ody (drums) και συμπληρώθηκε στη συνέχεια από τους Nick K. (κιθάρα) και Jay (μπάσο). O ήχος των Project Renegade προέρχεται από ένα alternative, heavy και groovy background σε συνδυασμό με ηλεκτρονικά και ατμοσφαιρικά στοιχεία. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους EP “Cerebra”, το οποίο απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, το συγκρότημα ολοκλήρωσε το πρώτο του full-length album με τίτλο “Order of the Minus”, με ημερομηνία κυκλοφορίας 31 Οκτωβρίου 2019. Οι Project Renegade παίζουν live σε Ελλάδα και Ευρώπη και έχουν μοιραστεί τη σκηνή μαζί με συγκροτήματα όπως οι Evanescence, Bullet For My Valentine, Harakiri for the Sky, Mayan και Beyond the Black μεταξύ άλλων και έχουν λάβει μέρος σε φεστιβάλ όπως τα FEMME-Female Metal Event 2018 (NL), Danube Rock Festival (RO), Over the Wall Festival (GR), Iron Queens Festival (RO), Voices of the Succubi 2018 (MT), Ladies of Metal Festival (GR), Milady Metal Festival (IT) και Rock'n'Iasi (RO).

https://www.facebook.com/prenband

SOCIAL SCREAM

Οι Social Scream είναι ένα Heavy Metal σχήμα από την Σπάρτη που δραστηριοποιείται στην μουσική σκηνή απο το 2008. Η μπάντα στα πρώτα της βήματα λειτουργούσε ως cover band δίνοντας αρκετά live εντός και εκτός Σπάρτης. Η ανάγκη όμως για δημιουργία προσωπικού υλικού και το όραμα του κιθαρίστα/τραγουδιστή/συνθέτη Βλάση Διαμαντάκου κίνησε τις διαδικασίες για την υλοποίηση και κυκλοφορία του ντεμπούτου δίσκου των Social Scream με τίτλο ''Epiclesis'' τον Ιούνιο του 2014. Η κυκλοφορία του ''Epiclesis'' συνοδεύτηκε απο ένα release party και δύο headline εμφανίσεις σε Αθήνα και Σπάρτη. To συγκρότημα συνέχισε να δουλεύει επάνω σε νέο υλικό και σε συνεργασία με την New Dream Records επανακυκλοφόρησε ψηφιακά το ''Epiclesis'' τον Ιούνιο του

2016 και εν συνεχεία κυκλοφόρησε τον 2ο δίσκο του με τίτλο ''Initiation to the Myths'' τον Ιούνιο του 2018. Τον Αύγουστο του 2019 κυκλοφορεί το digital single “Truth Divider” προπομπός του επερχόμενου δίσκου με τίτλο “Organic Mindset” o οποίος κυκλοφόρησε στις 10 Μαρτίου 2020 απο την Heart Of Steel Records. Έως ώρας το άλμπουμ έχει κερδίσει πολύ θετικές κριτικές και σχόλια τόσο από τον τύπο όσο και από τους ακροατές. Σήμερα η μπάντα βρίσκεται σε διαδικασία επαναηχογράφησης παλιού υλικού (demos και κομμάτια των 2 πρώτων δίσκων) και απόδοσης ζωντανών εμφανίσεων.

https://www.facebook.com/SocialScream/

SLEEPING DOGS

Οι Sleeping Dogs είναι μια μπάντα απο την Αθήνα η οποία δημιουργήθηκε το 2017 από τον Βαγγέλη Ζιάκα στη κιθάρα τον Νίκο Αρώνη στη φωνή και τον Γιώργο Κελεπούρη στο μπάσο, ενώ η έλευση του Βαγγέλη Φαραντάτου το 2018 στη θέση του ντράμερ, συμπλήρωσε την τετράδα. Οι Sleeping Dogs κινούνται μουσικά σε blues/ rock ήχους και southern ρυθμούς.

Έχοντας κάνει πολλά live αυτά τα χρόνια, με διασκευές αλλά και δικό τους υλικό στο play list, είναι στο δρόμο για το πρώτο τους ΕΡ , ενώ το single/video clip ''ΒROKEN MAN S BLUES '' ήδη κυκλοφορεί, σε στίχους και μουσική του Βαγγέλη Ζιάκα, με τη σκηνοθεσία του βίντεο να φέρει την υπογραφή της Nana "DaNool" Fatsi, και την επιμέλεια της ηχογράφησης να έχει ο Δημήτρης Δημητριάδης και τα Zero Gravity Studios.

https://www.facebook.com/Sleeping_Dogs-2078480959062422/