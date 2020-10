ROCK AROUND: Μερικά απο τα καλύτερα live albums όλων των εποχών

ROCK AROUND

Ήρθε επιτέλους η στιγμή να ασχοληθούμε με τα live albums. Χωρίς πολλά λόγια, παρακάτω ακολουθεί μία λίστα από δέκα δίσκους που σφύζουν από ζωντάνια, ενεργητικότητα και πάθος.





MC 5 - KICK OUT THE JAMS (1969)

Mεγάλη μπάντα οι MC5! Φανταστείτε ότι έκαναν το ντεμπούτο τους στη δισκογραφία με ένα δίσκο live!, και το κοινό τους γνώριζε όλα τα τραγούδια απ’ έξω. Oι ηχογραφήσεις έγιναν τον Οκτώβριο του 1968 στο Detroit Grande Ballroom, και ξεχειλίζουν από τη δύναμη, την ορμητικότητα και την επαναστατική ρητορική του συγκροτήματος. Ενός συγκροτήματος που άλλαξε την ιστορία του ροκ, αρχής γενομένης με το δίσκο αυτό. Kick out the jams motherfuckers...









ROLLING STONES - GET YER YA-YA'S OUT (1970)

Άλλο ένα φανταστικό live από ένα συγκρότημα που άλλαξε πολλές φορές την ιστορία του ροκ (δεν αποκαλούνται τυχαία the greatest rock’n’roll band in the world). Οι ηχογραφήσεις έγιναν κατά τη διάρκεια της αμερικανικής περιοδείας το φθινόπωρο του 1969. Οι Stones στα καλύτερά τους παραδίδουν rock’n’roll μαθήματα... Jumpin Jack Flash, Carol, Sympathy For The Devil, Honky Tonk Women κλπ.









WHO - LIVE AT LEEDS (1970)

Αν και το λιτό του εξώφυλλο δεν φανερώνει κάτι τέτοιο, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα από τα καλύτερα live άλμπουμ όλων των εποχών. Ένα αυθεντικό live album από ένα συγκρότημα, πραγματικό ηφαίστειο πάνω στη σκηνή. Οι ηχογράφηση έγινε στις 14 Φεβρουαρίου 1970 στο Leeds. Αρχικά προοριζόταν για διπλός δίσκος, τελικά όμως κυκλοφόρησε μονός με 6 τραγούδια : Young Man Blues, Substitute, Summertime Blues, Shakin All Over, My Generation (medley 15 λεπτών!) και Magic Bus.









RORY GALLAGHER - IRISH TOUR ‘74 (1974)

Οι συναυλίες του Rory Gallagher αποτελούσαν ανέκαθεν έναν πόλο έλξης, ένα αδιαμφισβήτητο συμπαντικό γεγονός. Το άλμπουμ αυτό ηχογραφήθηκε το χειμώνα του 1973 κατά τη διάρκεια της περιοδείας του “Tattoo” στη Βόρεια Ιρλανδία. Ο Rory και η παρέα του, σε μεγάλα κέφια δίνουν και παίρνουν ενέργεια από το κοινό, και δημιουργούν ένα άλμπουμ που θα μείνει στην ιστορία, τόσο για την ποιότητα, όσο και για τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν στη Βόρεια Ιρλανδία εκείνη την περίοδο. Εκεί μέσα μπορείτε να ακούσετε τα Tattoo Lady, Too Much Alcohol, A Million Miles Away, και θα καταλάβετε.









SCORPIONS - TOKYO TAPES (1978)

Έχοντας ήδη δύο χρυσούς δίσκους στην Ιαπωνία, οι Scorpions επισκέπτονται τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου και κάνουν αυτό που γνωρίζουν καλύτερα: παρουσιάζουν ζωντανά

μερικά από τα καλύτερα τραγούδια του heavy metal. Η δημιουργικότητα, το πάθος και το ταλέντο που διέθεταν οι Scorpions τη χρονική στιγμή, αποτυπώνονται με τον καλύτερο τρόπο στο διπλό live “Tokyo Tapes”. Oι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 24 και 27 Απριλίου 1978 στο περίφημο Sun Plaza hall του Τόκυο. Ο ρόλος του παραγωγού σε αυτό το άλμπουμ είναι στοιχειώδης, μιας και δεν τίθεται θέμα “παραγωγής”. Ένα 100% live άλμπουμ, από μία 100% live μπάντα!









MOTORHEAD - NO SLEEP ‘TIL HAMMERSMITH (1981)

Άλλος ένας δίσκος-ορόσημο. Άλλος ένας δίσκος με αγνό, ατόφιο, high energy metal. Oι ηχογραφήσεις έγιναν την άνοιξη του 1981 και το άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Το “No Sleep ‘Till Hammersmith” αποτελεί τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία των Motorhead (No 1 στη Μ. Βρετανία) πράγμα διόλου παράξενο, αφού είναι ένα best of της αξέχαστης παρέας των Lemmy, Fast Eddie Clarke και Phil Taylor: Ace Of Spades, Stay Clean, Overkill, Bomber, κ.α









IRON MAIDEN - LIVE PLUS ONE (1984)

Ο συγκεκριμένος δίσκος δεν είναι ακριβώς άλμπουμ... Αρχικά κυκλοφόρησε στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 με τέσσερα τραγούδια (ΕΡ), αλλά στην ελληνική -θρυλική- έκδοση του 1984, βρέθηκε με 9 τραγούδια. Όπως και να ‘χει, το άλμπουμ αυτό αντιπροσωπεύει μια εποχή, την εποχή στην οποία κυριαρχούσε το New Wave Of British Heavy Metal (NWOBHM). Oι Iron Maiden, με τον Paul Dianno στα φωνητικά, γράφουν ιστορία παρουσιάζοντας αγνό και ατόφιο heavy metal. H ποιότητα των ηχογραφήσεων δεν είναι άριστη, αλλά είναι αυτό που χρειάζεται ένας αληθινός metalhead... Οι ηχογραφήσεις είναι από τις συναυλίες των Iron Maiden το 1980 στο Λονδίνο (Marquee) και το 1981 στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας. Tracklist: Drifter, Phantom Of The Opera, Women In Uniform (studio version), Innocent Exile, Sanctuary, Prowler (studio version), Running Free, Remember Tomorrow, I’ve Got The Fire.









SLAYER - LIVE UNDEAD (1984)

Σε αυτό το άλμπουμ έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις πρώιμες στιγμές μιας μπάντας πολύ πριν καταξιωθεί. Όλα τα κομμάτια του “Live Undead” προέρχονται από το “Show No Mercy”. Κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1984 από τη Metal Blade και είναι απαραίτητο για όλους τους φίλους των Slayer. Highlights: Black Magic, Die By The Sword και Aggressive Perfector.









NIRVANA - MTV UNPLUGGED IN NEW YORK (1994)

Αυτός είναι ο δίσκος που έδωσε μια άλλη οπτική στα unplugged shows. Με guests τους Curt και Chris Kirkwood από τους Meat Puppets, οι Nirvana ηχογράφησαν το Νοέμβριο του 1993 για το MTV, την εμφάνισή τους στα Sony studios στη Νέα Υόρκη. Με το δίσκο αυτό, οι Nirvana απέδειξαν ότι ήταν κάτι παραπάνω από ένα grunge συγκρότημα. Πέρα από τις δικές τους συνθέσεις, οι Nirvana εκτελούν με ιδιαίτερη χάρη το κομμάτι του David Bowie, The Man Who Sold The World και το folk song Where Did You Sleep Last Night? Δυστυχώς όταν ο δίσκος κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα, ο Kurt Cobain, η ηγετική μορφή των Nirvana είχε φύγει από τη ζωή...









GUNS’N’ROSES - LIVE ERA ‘87-’93 (1999)

Στα τέλη του 1999 κυκλοφόρησε αυτό το πολύ καλό, διπλό, χορταστικό live άλμπουμ των Guns’n’ Roses. Στην ουσία πρόκειται για μία συλλογή με ηχογραφήσεις από διαφορετικές τοποθεσίες μεταξύ 1987 με 1993. Την περίοδο δηλαδή όπου οι Guns’n’Roses ήταν ένα από τα καλύτερα γκρουπ στον κόσμο. Εδώ βρίσκονται όλες οι κομματάρες τους και φαίνεται με ευκολία τι μπαντάρα υπήρξαν. Το IQ ωστόσο της μπάντας ήταν μικρό και αυτό αποδείχθηκε από την (α)συνέχεια τους.





