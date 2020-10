 PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS: Video για το νέο κομμάτι "We're The Bastards"

Οι Phil Campbell And The Bastard Sons παρουσίασαν το ομότιτλο κομμάτι του επερχόμενου νέου τους άλμπουμ "We're The Bastards"

Οι Phil Campbell And The Bastard Sons παρουσίασαν το ομότιτλο κομμάτι του επερχόμενου νέου τους άλμπουμ "We're The Bastards" που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω της Nuclear Blast στις 13 Νοεμβρίου.

Μέσα απο το "We're The Bastards" έχουμε επίσης ακούσει το κομμάτι "Son Of A Gun", μέσω του επίσημου video που το συνοδεύει.

"We're The Bastards" tracklist: