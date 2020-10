Σαν Σήμερα: 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

43 χρόνια απο την συντριβή του αεροσκάφους που μετέφερε τους Lynyrd Skynyrd με τους Ronnie Van Zant, Steve Gaines, Cassie Gaines και τον assistant road manager Dean Kilpatrick να βρίσκουν τραγικό θάνατο! 43 χρόνια απο την συντριβή του αεροσκάφους που μετέφερε τουςμε τους





Γενέθλια σήμερα για τον Ric Lee των Ten Years After, ο οποιος κλείνει τα 75.





Σαν σήμερα ντεμπούτο κυκλοφορίες απο τους Crimson Glory, Grave Digger και U2 με τα "Crimson Glory", "Heavy Metal Breakdown" και "Boy" αντίστοιχα.













Γεννιέται στο Mansfield της Αγγλίας ο ντράμερ των Ten Years After, Ric Lee (Richard Lee).

Ο Lee ξεκίνησε να παίζει τύμπανα κατά τα σχολικά του χρόνια, διάστημα κατά το οποίο σχημάτισε το πρώτο του συγκρότημα με την ονομασία The Falcons. Λίγο αργότερα του ζητήθηκε να γίνει μέλος των Ricky Storm and The Stormcats και στη συνέχεια εντάχθηκε στους Jaybirds, στους οποίους έπαιζε κιθάρα ο Alvin Lee και μπάσο ο Leo Lyons. Μετά από μία ζωντανή εμφάνιση στο Marquee Club του Λονδίνου με την ονομασία The Bluesyard, το συγκρότημα μετονομάστηκε σε Ten Years After.





Όταν το συγκρότημα διαλύθηκε, το 1976, ο Lee δημιούργησε την δική του δισκογραφική εταιρεία και ασχολήθηκε με την παραγωγή δίσκων. Την ίδια περίοδο μελέτησε κρουστά στο Guildhall School of Music and Drama με τον Gilbert Chesterton, ντράμερ της ορχήστρας του BBC.





Το 1979, εντάχθηκε στους Chicken Shack και περιόδευσε στην Ευρώπη, ηχογραφώντας παράλληλα τους δίσκους "Chicken Shack" και "Roadies Concerto".

Οι Ten Years After επανενώθηκαν το 1983 για τον εορτασμό των 25 χρόνων του "Marquee Club". Για τα επόμενα τρία χρόνια, ο Lee αναλάμβανε το μάνατζμεντ διάφορων νέων συγκροτημάτων, με την διασκευή του "I Can Prove It" από τον Phil Fearon να ανεβαίνει στο βρετανικό Top-10.

Ένωσε και πάλι τις δυνάμεις του με τους Ten Years After το 1988, ηχογραφώντας το άλμπουμ "About Time" και περιοδεύοντας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1994, σχημάτισε τους The Breakers μαζί με τον Ian Ellis και κυκλοφόρησαν τον δίσκο "Milan" την επόμενη χρονιά, παίζοντας με τον Brian Adams και την Bonnie Raitt στην εκπομπή "Τalking Blues", τον Μάρτιο του 1996.

Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του '90 οι Ten Years After πραγματοποίησαν εμφανίσεις σε φεστιβάλ στην Βόρεια Αμερική, την Βραζιλία και την Ευρώπη, ενώ κυκλοφόρησαν τα άλμπουμ "Now" το 2004 και "Evolution" το 2008.

Το 2011, σχημάτισε τους Ric Lee Blues Project, οι οποίοι μετά την μετονομασία τους σε Ric Lee's Natural Born Swingers κυκλοφόρησαν τον δίσκο "Put a Record On".

Ric Lee (Drum Solo) Ten Years After @ Butlins Rock and Blues Festival 2011





Τρεις ημέρες μετά την κυκλοφορία του πέμπτου στούντιο άλμπουμ τους, το ιδιωτικό αεροσκάφοςπου μετέφερε τουςστην Λουιζιάνα για μια συναυλία που θα πραγματοποιούσαν το ίδιο βράδυ, απο μηχανική βλάβη μένει απο καύσιμα και η αναγκαστική προσγείωση του πιλότου δεν ήταν επιτυχής.Ο τραγουδιστής, ο κιθαρίστας / τραγουδιστής, η αδελφή του Steve και τραγουδίστρια, ο assistant road manager, όπως και ο πιλότοςκαι ο συγκυβερνήτηςανασύρθηκαν νεκροί. Οι υπόλοιποι επέζησαν αλλά με σοβαρά σωματικά και ψυχικά τραύματα!Ενα απο τα πιο δυσάρεστα γεγονότα στην ιστορία του ροκ, που συγκλόνισε και και βύθισε στο πένθος ολόκληρο τον πλανήτη.