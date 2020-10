Σαν Σήμερα: 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Γενέθλια σήμερα για τον Thom Yorke των Radiohead,ο οποίος κλείνει τα 52.

34 χρόνια συμπληρώνονται απο την κυκλοφορία του "Reign in Blood" των Slayer, 23 χρόνια απο την κυκλοφορία του "A Dead Poem" των Rotting Christ και 24 χρόνια απο την κυκλοφορία του "Like Gods Of The Sun" των My Dying Bride. Οι Exodus κυκλοφορούν το "Pleasures of the Flesh" και οι Metal Church το "Hanging in the Balance". Πρεμιέρα επίσης για το ντοκιμαντέρ "Imagine: John Lennon" και για την ταινία "Ned Kelly" με πρωταγωνιστή τον Mick Jagger.





07/10/1968

Γεννιέται στο Wellingborough της Αγγλίας ο τραγουδιστής και συνιδρυτής τωνΟ Yorke γεννήθηκε με σοβαρή παράλυση στο αριστερό του μάτι και μετά απο αρκετές επεμβάσεις, ήδη σε ηλικία έξι ετών είχε υποβληθεί σε πέντε επεμβάσεις, οι γιατροί κατάφεραν με μυικό μόσχευμα να μην κρατήσουν το μάτι μόνιμα κλειστό.Στα 11 του χρόνια εντάχθηκε στην πρώτη του μπάντα και έγραψε το πρώτο του τραγούδι. Στο σχολείο γνώρισε τουςκαιμε τους οποίους σχημάτισε τουςεπειδή μόνο κάθε Παρασκευή τους επιτρεπόταν να κάνουν πρόβες. Οιαργότερα θα μετονομαστούν σεΕκτός απο τραγουδιστής, είναι και στιχουργός και συνθέτης ενώ παίζει πιάνο, κιθάρα, μπάσο και ντραμς. Ως σόλο καλλιτέχνης έχει κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ με πιο πρόσφατο το "(2019), ενώ το 2010 ανακοίνωσε το supergroup, με τους οποίους κυκλοφόρησε το άλμπουμ(2013).