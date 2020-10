Σαν Σήμερα: 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

80 χρόνια απο τη γέννηση του John Lennon. Γενέθλια επίσης για τους Al Jourgensen (Ministry) και Fabio Lione. Οι Judas Priest κυκλοφορούν το "Killing Machine" οι Slayer το "Seasons in the Abyss", οι Armored Saint το ντεμπούτο άλμπουμ τους "March Of The Saint" και οι Scorpions το "Virgin Killer". Κυκλοφορίες επίσης απο HammerFall, My Dying Bride και Overkill. Πρεμιέρα σαν σήμερα επίσης για το μουσικό ντοκιμαντέρ του Taylor Hackford, "Hail! Hail! Rock 'n' Roll".