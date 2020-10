THE SMASHING PUMPKINS: Ακούστε τα νέα κομμάτια "Anno Satana" και "Birch Grove"

Οι Smashing Pumpkins παεδωσαν στη δημοσιότητα τα κομμάτια "Anno Satana" και "Birch Grove" απο το επερχόμενο ενδέκατο άλμπουμ τους με τίτλο "CYR" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Νοεμβρίου.

Το άλμπουμ αποτελείται απο 20 κομμάτια εκ των οποίων τα τελευταία συνοδεύονται απο το τρίτο μέρος της animated σειράς "In Ashes" με τίτλο "I’m In Love With Your God", με δημιουργό τον William Patrick Corgan.

"CYR" tracklist:

1. The Colour of Love

2. Confessions of a Dopamine Addict

3. Cyr

4. Dulcet in E

5. Wrath

6. Ramona

7. Anno Satana

8 Birch Grove

9. Wyttch

10. Starrcraft

11. Purple Blood

12. Save Your Tears

13 Telegenix

14. Black Forest, Black Hills

15. Adrennalynne

16. Haunted

17. The Hidden Sun

18. Schaudenfreud

19. Tyger, Tyger

20. Minerva