 VANGELIS ZIAKAS: Singles "Don‘t Leave Me This Way" και "Rise"

Ο Βαγγέλης Ζιάκας είναι ένας Αθηναίος κιθαρίστας-συνθέτης ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στην ελληνική σκηνή μέσω πολλών συγκροτημάτων που έχει συνεργαστεί όπως Lilith on Fire, Rusty Nails, Dirty Fusion κ.αλ, ενώ αυτή την εποχή αποτελεί μέλος των εξαιρετικών hard rockers Sleeping Dogs.

Πέρα όμως από τις συνεργασίες που προαναφέραμε, εδώ και λίγους μήνες τρέχει με επιτυχία το προσωπικό του project, έχοντας κυκλοφορήσει με την βοήθεια στα φωνητικά του συνεργάτη του και στους Sleeping Dogs, Νίκου Αρώνη, δυο εξαιρετικά singles τα οποία αποτελούν προάγγελους της επερχόμενης ολοκληρωμένης του δουλειάς που θα κυκλοφορήσει αργότερα εντός της τρέχουσας σεζόν.

Το πρώτο που κυκλοφόρησε είναι το Don't Leave Me This Way το οποίο προκάλεσε θετικότατες εντυπώσεις σε Ελλάδα αλλά και εξωτερικό (σύμφωνα με όσα μαθαίνουμε).

Και πως να μην συμβεί αυτό, όταν έχουμε να κάνουμε με μια πραγματικά εξαιρετική σύνθεση, σε power ballad ύφος, συναισθηματικά φορτισμένη και γνήσια εμπνευσμένη. Ένα κομμάτι που πραγματικά σε κάνει να μπεις στο πετσί του feeling που παράγει και να νιώσεις ταύτιση με τον δημιουργό του, ενώ εύκολα πιάνεις τον εαυτό σου να το σιγοτραγουδάει. Πραγματικά το Don't Leave Me This Way έχει τον χαρακτήρα ενός μεγάλου rock hit με διαχρονικό χαρακτήρα.

Από την άλλη, το δεύτερο single, Rise, που κυκλοφόρησε πριν λίγες εβδομάδες και θα είναι και το ομώνυμο της επερχόμενης ολοκληρωμένης δουλειάς του Βαγγέλη, είναι αρκετά διαφορετικό, σαφώς πιο hard και δυναμικό, με ένα εντυπωσιακό κεντρικό riff και ένα κολληματικό ρεφρέν, ενώ γενικότερα το κομμάτι είναι επηρεασμένο από την Αμερικανική rock σχολή, κάτι που διαπιστώνουμε και στο Don't Leave Me This Way αν και όπως είπαμε έχει διαφορετικό ύφος.

Καταλήγοντας αυτό που διαπιστώνουμε με τις 2 συνθέσεις που επέλεξε για να μας συστήσει το προσωπικό του project ο Βαγγέλης είναι πως, αν μη τι άλλο, ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης κατέχει την τέχνη του rock songwriting όσο λίγοι, πράγμα που αποδεικνύει πέρα από το αναμφισβήτητο ταλέντο του, ότι διαθέτει όλα τα φόντα για μακρά πορεία στην ελληνική – και όχι μόνο – rock σκηνή, αρκεί να συνεχίζει να δουλεύει με τον ίδιο δυναμικό τρόπο.

Θα περιμένουμε λοιπόν και την συνέχεια για να επιβεβαιώσουμε αυτή μας την πεποίθηση! Μέχρι τότε τσεκάρετε τα 2 αυτά τραγούδια στο YouTube που συνοδεύονται και από τα ανάλογα clips.





