 BLACKMORE'S NIGHT: Lyric video για το νέο Χριστουγεννιάτικο κομμάτι "It Came Upon A Midnight Clear"

Οι Blackmore’s Night παρουσίασαν το lyric video του "It Came Upon A Midnight Clear" απο το επερχόμενο νέο τους Χριστουγεννιάτικο EP με τίτλο "Here We Come A-Caroling".

Πρόκειται για το δεύτερο κομμάτι που ακούμε μέσα απο το "Here We Come A-Caroling" μετά το ομότιτλο κομμάτι ("Here We Come A-Caroling").

Το EP αποτελείται απο 4 Χριστουγεννιάτικα κομμάτια και αναμένεται να κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό 10'' πράσινου διάφανου βινυλίου, περιορισμένο αριθμό CD Digipak και ψηφιακά στις 4 Δεκεμβρίου.

Η νέα ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά των Blackmore’s Night αναμένεται να κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2021.

"Here We Come A-Caroling" tracklist:

"Here We Come A-Caroling" (Vinyl Side A) "It Came Upon A Midnight Clear" (Vinyl Side A) "O Little Town Of Bethlehem" (Vinyl Side B) "Silent Night" (Vinyl Side B)