 Έφυγε από την ζωή ο Ken Hensley

Έφυγε απο τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο κιμπορντίστας και βασικός συνθέτης των Uriah Heep της δεκαετίας του '70, Ken Hensley.

Η δυσάρεστη είδηση γνωστοποιήθηκε σήμερα απο τον αδελφό του, Trevor, με ανακοίνωσή του στο facebook:

"Με βαριά καρδιά σας γνωστοποιώ οτι ο αδελφός μου Ken Hensley έφυγε απο τη ζωή την Τετάρτη το απόγευμα. Στο πλευρό του ήταν η όμορφη σύζυγός του Monica, η οποία παρηγορούσε τον Ken στις τελευταίες του στιγμές. Θα αποτεφρωθεί σε μια ιδιωτική τελετή στην Ισπανία, οπότε μην ζητάτε πληροφορίες σχετικά με την κηδεία. Ο Ken έφυγε αλλα δεν θα τον ξεχάσουμε ποτε. Θα είναι πάντα στις καρδιές μας. Μείνετε ασφαλείς."

Ο Hensley συνέθεσε τα περισσότερα κομμάτια των Uriah Heep, συμπεριλαμβανομένων γνωστών επιτυχιών όπως μεταξύ άλλων τα "Easy Livin", "Stealin’", "Lady In Black", "Free Me" κ.α., ενώ παράλληλα εκτός απο τα πλήκτρα είχε συνεισφέρει στο θρυλικό συγκρότημα παίζοντας κιθάρα και αναλαμβάνοντας τα φωνητικά στα πρώτα άλμπουμ της μπάντας.

Γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1945 και τα πρώτα του συγκροτήματα ήταν οι Blue Notes, o Ken and the Cousins και οι Saracens. Το 1963, οι Saracens άλλαξαν το όνομα τους σε The Jimmy Brown Sound και έγραψαν κάποια τραγούδια τα οποία, πλέον, αποτελούν συλλεκτικές ηχογραφήσεις.

Το 1965 σχημάτισε τους Gods, με τους οποίους κυκλοφόρησε τα άλμπουμ "Genesis" (1968) και "To Samuel A Son" (1969). Στη συνέχεια δημιούργησε τους Toe Fat με τους οποίους κυκλοφόρησε το ομώνυμο άλμπουμ τους και τα Χριστούγεννα του 1969 εντάχθηκε στους Spice που μετονομάστηκαν σε Uriah Heep .

Απο το 1970 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1980 που αποχώρησε μετά την κυκλοφορία του "Conquest", ηχογράφησε με τους Uriah Heep 13 στούντιο άλμπουμ. Την ίδια χρονιά μετακόμισε απο την Αγγλία στην Αμερική και αφού κυκλοφόρησε το τρίτο του προσωπικό άλπμουμ "Free Spirit" (προηγήθηκαντα "Proud Words on a Dusty Shelf " το 1973 και "Eager To Please" το 1975) εντάχθηκε στους southern rockers Blackfoot του Rickey Medlocke, κυκλοφορώντας μαζί τους τα άλμπουμ "Siogo" (1983) και "Vertical Smiles" (1984).

Ακολούθησε ένα μικρό διάλειμα απο τα μουσικά δρώμενα για να ακολουθήση η ένταξή του στους WASP το 1989, για την κυκλοφορία του "The Headless Children", και η συνεισφορά του στο "Heartbreak Station" των Cinderella το 1990.

Στις αρχές της νέας χιλιετίας εγκαταστάθηκε στην Ισπανία, όπου και συνέχισε να κυκλοφορεί σόλο άλμπουμ μέχρι καιτελευταίο το "Love & Other Mysteries" το 2012, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα, το 2011, κυκλοφόρησε το άλμπουμ "Faster" με το προσωπικό του σχήμα, τους Life Fire.

Πριν λίγο καιρό δυστυχώς έφυγε απο τη ζωή και ο συνοδοιπόρος του στους Uriah Heep, Lee Kerslake.

Καλό ταξίδι Ken Hensley....