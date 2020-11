 K2: Ανακοίνωσαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους. Ακούστε το ομότιτλο κομμάτι "Sta Giannena"

Share To:

Ένα νέο, στιβαρό σκαλοπάτι προστίθεται στην ελληνική heavy rock σκηνή. Οι Κ2 εφορμώντας από τα Γιάννενα, καταθέτουν ένα album μοιρασμένο ανάμεσα στην παράδοση του heavy southern rock n roll και της 90's metal τραχύτητας.





Αναζητώντας τη συνταγή για τη δημιουργία του σωστού rock n roll δίσκου, πολλές φορές θα βρεθεί κάποιος να πέφτει στην παγίδα του να απαριθμήσει και να δώσει σημασία σε μεμονωμένα συστατικά, σε υλικά και σε δοσολογίες, παραβλέποντας ίσως τη σημασία που έχει ο χρόνος σε όλο αυτό.

Το brewing που λένε και στη Louisiana είναι αυτό που θα δέσει ένα υλικό, που θα του επιτρέψει να αφομοιωθεί από τους δημιουργούς του και να σχηματίσει το χαρακτήρα του όταν παρουσιαστεί σαν τελικό προϊόν. Μια παράφραση αυτού του ισχυρισμού λέγεται και στα Γιάννενα, ενισχύοντας τους αστικούς μύθους που θέλουν την Ήπειρο να μοιράζεται DNA με τον αμερικάνικο Νότο. Το άλλο πράγμα που μοιράζονται αυτές οι φαινομενικά μακρινές περιοχές είναι το πάθος για το βαλτο-αναθρεμμένο rock n roll και τις αιχμηρές κιθάρες.

Οι Κ2 είναι η πλέον χαρακτηριστική τερατογένεση του φαινομένου αυτού και το ντεμπούτο album τους "Sta Giannena" καταδεικνύει το αποτέλεσμα για το οποίο δουλεύουν αυτοί οι μουσικοί τα τελευταία χρόνια.

Από το σχηματισμό της μπάντας το 2013 και την κυκλοφορία του "At mini P's" EP την επόμενη χρονιά, έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. Ο όγκος της δουλειάς που επενδύθηκε, ο χρόνος που χρειάστηκε και η εμπειρία που αποκτήθηκε συνοδεύοντας επί σκηνής ογκόλιθους του σκληρού ήχου όπως οι Planet Of Zeus, Dendrites, Potergeist, Beyond Perception και Void Droid μεταξύ άλλων, συνέβαλε στον χαρακτήρα του "Sta Giannena" album, όπως αυτός αποτυπώθηκε στα 8 κομμάτια που ηχογραφήθηκαν στα Suncord Audiolab Studios και στα Noisyland Recordings Studios.

Η λέξη κλειδί εδώ είναι η ισορροπία, που ειδικότερα όταν έχει να κάνει με δύσκολα υλικά, σφιχτά δομημένα σε ένα album, κάνει τη διαφορά. Οι διδαχές του southern rock συναντούν τον ήχο που ανανέωσε και έδωσε ταυτότητα στο metal των 90's, ανταγωνίζονται σε κατά κύριο λόγο mid tempo πεδία, δίνοντας χώρο στα βρώμικα metal riffs να κολλήσουν με το groovy rhythm section. Ο αμερικάνικος heavy ήχος αποτυπώνεται πολύπλευρα εν μέσω εναλλαγών από καθαρά περάσματα σε θορυβώδεις κορυφώσεις και στρώνει το δρόμο για ένα μέλλον έμπλεο distorted πειραματισμού και ευθύβολου songwriting.

•Debut full length album, digitally released on December 18th

•Produced, mixed and mastered by Achilleas Kalantzis at Suncord Audiolab

•Drums recorded at Noisyland Recordings

K2 are:

Alexandros Kalkanof - Vocals/Guitars

Dimitris Potonos - Guitars

Marios Avgeris - Bass

Antonis Kalkanof - Drums

Το πρώτο audio clip, για το ομώνυμο κομμάτι "Sta Giannena"