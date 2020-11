Οι Winter’s Verge στο bbr

"Θεωρούμε πως η τέχνη, σαν μια οντότητα, έχει ένα σκοπό, σε όλες της τις μορφές: να σε κάνει να νοιώσεις"







Με αφορμή την κυκλοφορία της νέας τους δισκογραφικής δουλειάς με τίτλο "The Ballad Of James Tig", οι Κύπριοι Winter’s Verge μιλούν στο bbr. Διαβάστε όλα όσα μας είπαν στη συνέντευξη που ακολουθεί





Καλησπέρα σας! Είναι μεγάλη μας χαρά να σας έχουμε μαζί μας. Πέρασαν κάποια χρόνια από την προηγούμενη κυκλοφορία των Winter’s Verge…κάπου 5 αν δεν απατώμαι. Τι συνέβη στο μεσοδιάστημα; Μήπως είχατε κάποια παράλληλα project;

Καλησπέρα και σε σας! Τώρα από πού να ξεκινήσουμε (γέλια), το κάθε μας μέλος, ανά πάσα στιγμή, ασχολείται με τουλάχιστον μια ή δυο (και τρεις… και τέσσερεις!) κάποτε άλλες μπάντες! Ο Miguel για παράδειγμα, είναι μέλος και των Zivanished, Infected Syren, Arrayan Path και των Hegemony (οι οποίοι απαρτίζονται από τους Deniel, τον Σάββα, τον Dani και τον Miguel! ΟΙ υπόλοιποι WV δηλαδή). O Danny αποτελεί μέλος και των Mirror αλλά και των Waerteras. Η Σταύρη διδάσκει μουσική, ενώ ο Γιώργος μέχρι να μας χτυπήσει η πανδημία είχε συγκρότημα live rock για χαλαρές βραδιές στην πρωτεύουσα, στους οποίους μέλος ήταν και η Σταύρη. Οπόταν, ναι, projects πολλά! Μην σου πω πως ξέχασα και καμία άλλη μπάντα του Miguel! Όλα τα μέλη μας έχουν τουλάχιστον από μια επιπρόσθετη μπάντα.





H μπάντα έχει κλείσει 25 χρόνια πορείας...με 5 ολοκληρωμένα άλμπουμ πια και 3 EP και αρκετές περγαμηνές. Η φλόγα παραμένει η ίδια, έστω και στις δύσκολες μέρες του Covid-19;

Καταρχάς η αγάπη μας για την metal μας ωθεί σε κάθε μας βήμα. Αυτή είναι η βάση, και κατά δεύτερο λόγο το πάθος που τρέφουμε όλοι για την φαντασία και την ελευθερία που χαρίζει στον δημιουργό, για να διηγηθεί επικές, βαθυστόχαστες, αλλά πάντα ανθρώπινες ιστορίες. Και όπως πάντα, η εξέλιξη είναι το μονοπάτι που πρέπει να βαδίζουμε. Δεν μπορούμε να μείνουμε στάσιμοι, πρέπει να βελτιωνόμαστε συνεχώς, δοκιμάζοντας καινούργια πράγματα. Με την φιλοσοφία αυτή, η φλόγα καίει αιώνια. Συνεχίζουμε να προχωρούμε και να εξελισσόμαστε.





Ας περάσουμε στο νέο άλμπουμ. Ο τίτλος του "The Ballad Of James Tig" φέρνει πολλούς επικούς συνειρμούς στο μυαλό. Μιλήστε μας λίγο σχετικά με το concept και την όλη ιδέα.

Το ότι φέρνει επικούς συνειρμούς στο μυαλό είναι θετικό (γέλια), γιατί αυτός ήταν και σκοπός μας. Το Ballad of James Tig είναι ο πλέον πιο concept δίσκος που δημιουργήσαμε μέχρι σήμερα. Ο δίσκος είναι μια όμορφη, βαθυστόχαστη ιστορία με πολλαπλές ερμηνείες (ανάλογα πάντα με τον ακροατή). Τώρα, για την ιστορία, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι διαδραματίζεται στον κόσμο των Winter’s Verge και ακολουθεί τον James Tig ο οποίος υποσχέθηκε από μικρός να αντιμετωπίσει τον μεγαλύτερο του φόβο και να πάρει εκδίκηση για την οικογένεια του, ωσάν καπετάνιος πλέον. Τα πράγματα, όμως, δεν εξελίσσονται ακριβώς όπως θα περίμενε κανείς…





Τι διαδικασία ακολουθήσατε συνθετικά; Ποιος επωμίστηκε το κύριο βάρος της δουλειάς;

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γιώργος Χαραλάμπους (ιδρυτικό μέλος και φρόντμαν) εκμυστηρεύτηκε στον Φρίξο Μασούρα (ο οποίος βοηθάει στον εμπλουτισμό και δημιουργία του κόσμου των Winter’s Verge, έχοντας ήδη γράψει την ιστορία του Wolves of Tiberon αλλά χάρισε και την φωνή του στα πέντε κομμάτια διήγησης) πως θέλει να γράψει ένα «κινηματογραφικό» άλμπουμ. Ο Φρίξος ετοίμασε πέντε διαφορετικά loglines (βασικές ιδέες) και επέλεξαν μια, που έτυχε να είναι το «The Ballad of James Tig». Το πώς ο δίσκος θα ήταν concept ήταν σίγουρο από την αρχή, συνεχίζοντας αυτό που ξεκινήσαμε με το Wolves of Tiberon. Αξίζει να σημειωθεί πως η ιστορία του δίσκου είναι βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα που έγραψε ο Φρίξος, που παρείχε παράλληλα και τα λόγια του άλμπουμ. Το κάθε κομμάτι ισοδυναμεί με ένα κεφάλαιο του βιβλίου, οπόταν και αυτό είναι εντελώς καινούργιο στοιχείο με το οποίο πειραματιστήκαμε





Ποια άλλα πράγματα σας ενέπνευσαν για τη δουλειά;

Όντας νησιώτες, η θάλασσα αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας. Μουσικά μπορεί να πει κάποιος πως το άλμπουμ αυτό το είχε ήδη μέσα του ο Γιώργος, και η ιστορία και οι στοίχοι του Φρίξου ήρθαν να δέσουν μαζί τέλεια. Όσο αφορά την ιστορία, αν κάνετε αυτή την ερώτηση στον Φρίξο απλά θα σας πει «από πού να ξεκινήσω…». Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρους του εαυτού μας μέσα σε αυτό τον δίσκο και μέσα στην ιστορία.





Θεωρώ ότι κάθε άλμπουμ σας είναι μια πορεία προς την αρτιότητα. Συνδέονται άραγε και τα concept σας και γενικά προδιαγράφετε την πορεία σας ή σας βγαίνει αυθόρμητα;

Όπως προαναφέραμε, πάντα υπήρχε ένα στοιχείο concept στην δουλειά μας μέχρι που δημιουργήσαμε τον κόσμο μας, το Tiberon, μαζί με τον Φρίξο και φτιάξαμε το Wolves of Tiberon, το πρώτο μας concept άλμπουμ, οπόταν το Ballad είναι καθαρή εξέλιξη αυτής της ιδέας. Να το πούμε προδιαγραμμένο; Περισσότερο φυσική εξέλιξη θα το λέγαμε.





Χωρίς να χρησιμοποιείτε τεχνικές υπερβολές, η μπάντα δείχνει πολύ στοχευμένη και μελωδική και δίνετε έμφαση στο songwriting. Κατά πόσον πιστεύετε ότι αυτό χρειάζεται μουσική παιδεία ή παίζει περισσότερο ρόλο ο αυθορμητισμός στη σύνθεση;

Θεωρούμε πως η τέχνη, σαν μια οντότητα, έχει ένα σκοπό, σε όλες της τις μορφές: να σε κάνει να νοιώσεις. Είτε είσαι απόφοιτος του Berklee, ή αυτοδίδαχτος, το αποτέλεσμα μετράει. Το να μπορείς να μεταφέρεις στον ακροατή συναισθήματα. Αν το νοιώθεις, είναι τέχνη (ναι, ακόμη και όταν δεν σου αρέσει, έτσι πάει).





Μεγάλη εντύπωση μου κάνει επίσης η φοβερή ωρίμανση του τραγουδιστή σας Γιώργου Χαραλάμπους. Είναι πιο έτοιμος και ουσιώδης ερμηνευτικά. Θα μπορούσατε να φανταστείτε τη μπάντα με κάποια άλλη φωνή πίσω από το μικρόφωνο;

Εκτός από ιδρυτικό μέλος, ένας εκ τον original που λέμε, ο Γιώργος και η ωρίμανση στην οποία αναφέρεστε πηγάζει από διάφορες πηγές. Για πρώτη φορά στον δίσκο αυτό, ο Γιώργος εμπιστεύεται κάποιον άλλο για την στιχουργία, και αυτό τον ελευθέρωσε να δει εντελώς μουσικά το όλο εγχείρημα αλλά και να μπει πραγματικά στο πετσί του πρωταγωνιστή. Η ερμηνεία του, με όλη την έννοια της λέξης, λάμπει από το πρώτο λεπτό. Βρήκε τον στόχο και τον πέτυχε με χίλια. Α ναι, έκοψε και το κάπνισμα εδώ και πολύ καιρό, και μπράβο του (παίζει και αυτό ρόλο).





Το εξώφυλλο δείχνει να είναι έντονα συνυφασμένο με το concept του άλμπουμ. Έγινε εσκεμμένα αυτό και αν ναι πείτε μας το συσχετισμό.

Το εξώφυλλο του δίσκου το σχεδίασε ο Γιώργος Βασιλείου, ο οποίος σχεδίασε και το εξώφυλλο της νουβέλας του Φρίξου με τον ίδιο τίτλο. Η νουβέλα αυτή κυκλοφόρησε το 2019 και είναι πάνω στην ιστορία της βασισμένο το άλμπουμ με κάθε τραγούδι να αντιστοιχεί σε κάθε κεφάλαιο. Οπόταν δεν είναι απλά συσχετισμένο το εξώφυλλο με το concept, αλλά κυριολεκτικά μια σκηνή από την ιστορία (no spoilers!).





Πώς βλέπετε το μέλλον σχετικά με τις ζωντανές εμφανίσεις στην εποχή του Covid-19; Θα υπάρξει φως στην άκρη του τούνελ σύντομα;

Το μέλλον είναι ακόμη κάπως περίεργο λόγω της παγκόσμιας κατάστασης, αλλά θέλουμε σίγουρα να ανέβουμε σε όσες περισσότερες σκηνές μπορούμε και να μοιραστούμε με τον κόσμο αυτή την καινούργια, και πανέμορφη, δημιουργία μας.





Συγχαρητήρια για το πολύ όμορφο άλμπουμ σας που μου έφερε στο νου τις πολύ καλές στιγμές των Savatage, Kamelot και άλλων μεγαθηρίων του metal. Η τελευταία λέξη, σας ανήκει…

Τεράστια μας τιμή να μας βάζετε στην ίδια πρόταση με τέτοια ιερά τέρατα, πραγματικά, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πλέον το Ballad of James Tig έχει σαλπάρει, ανήκει στο κοινό, για να το ζήσουν και να το ερμηνεύσουν μόνοι και μόνες τους. Εμείς βλέπουμε μπροστά, στο επόμενο μας δημιουργικό βήμα, αλλά ταυτόχρονα ανυπομονούμε να ανέβουμε επάνω σε σκηνές, σε Κύπρο, Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα, και να πούμε μαζί την όμορφα τραγική «μπαλάντα» του James. See you all in the open sea!

