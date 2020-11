 TRANSATLANTIC: Επιστρέφουν με νέο άλμπουμ. Ακούστε το single "Overture / Reaching For The Sky"

Share To:

Οι Transatlantic επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και μας δίνουν μια πρόγευση με το πρώτο single "Overture / Reaching For The Sky",

Οι Transatlantic επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και μας δίνουν μια πρόγευση με το πρώτο single "Overture / Reaching For The Sky", το οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω μέσω του επίσημου video που το συνοδεύει.

Το "Overture / Reaching For The Sky" αποτελείται ουσιαστικά απο το Instrumental "Overture" και το εναρκτήριο "Reaching For The Sky".

Η πέμπτη δισκογραφική δουλειά του prog supergroup των Neal Morse, Mike Portnoy, Roine Stolt και Pete Trewavas, τιτλοφορείται "The Absolute Universe" και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 5 Φεβρουαρίου.

Ο διάδοχος του "Kaleidoscope" (2014) θα κυκλοφορήσει σε δύο διαφορετικές εκδόσεις που δημιουργήθηκαν απο το συγκρότημα για να τιμήσουν την νέα τους κυκλοφορία ύστερα απο 7 περίπου χρόνια: Το "The Absolute Universe: The Breath Of Life" (Abridged Version - διάρκειας 60 λεπτών) και "The Absolute Universe: Forevermore" (Extended Version - διάρκειας 90 λεπτων).

Σύμφωνα με τον Mike Portnoy καθεμία απο τις εκδόσεις θα περιέχει εναλλακτικές εκδόσεις των κομματιών και και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και νέες ηχογραφήσεις. Επισήμανε επίσης οτι στην απλή έκδοση τραγουδούν διαδορετικά άτομα σε σχέση με την extended έκδοση, ενώ κάποιοι τίτλοι τραγουδιών έχουν αλλάξει.

Ο Pete Trewavas πρόσθεσε οτι οι Transatlantic δημιούργησαν νέες συνθέσεις για την απλή έκδοση και σε κάποια κομμάτια τα όργανα είναι διαφορετικά απο την extended έκδοση.

Παράλληλα το "The Absolute Universe" θα κυκλοφορήσει και σε Blu-Ray Box-set.





Ακολουθούν τα εξώφυλλα και τα tracklist των εκδόσεων, καθώς και το trailer του άλμπουμ

The Absolute Universe: The Breath Of Life (Abridged Version):

- Special Edition CD Digipak

- Gatefold 2LP+CD

- Digital Album





Tracklisting:

"Overture"

"Reaching For The Sky"

"Higher Than The Morning"

"The Darkness In The Light"

"Take Now My Soul"

"Looking For The Light"

"Love Made A Way" (Prelude)

"Owl Howl"

"Solitude"

"Belong"

"Can You Feel It"

"Looking For The Light" (Reprise)

"The Greatest Story Never Ends"

"Love Made A Way"





The Absolute Universe: Forevermore (Extended Version):

- Special Edition 2CD Digipak

- 3LP+2CD Boxset

- Digital Album





Tracklisting:

Disc 1:

"Overture"

"Heart Like A Whirlwind"

"Higher Than The Morning"

"The Darkness In The Light"

"Swing High, Swing Low"

"Bully"

"Rainbow Sky"

"Looking For The Light"

"The World We Used To Know"





Disc 2:

"The Sun Comes Up Today"

"Love Made A Way" (Prelude)

"Owl Howl"

"Solitude"

"Belong"

"Lonesome Rebel"

"Looking For The Light" (Reprise)

"The Greatest Story Never Ends"

"Love Made A Way"





The Absolute Universe: The Ultimate Edition:

- Limited Deluxe Clear 5LP+3CD+Blu-Ray Box-set – contained within a foil-finished lift-off box with extended 16-page LP booklet & 60x60cm poster





Blu-Ray tracklisting:

"Overture" (5.1 Surround Mix)

"Reaching For The Sky" (5.1 Surround Mix)

"Higher Than The Morning" (5.1 Surround Mix)

"The Darkness In The Light" (5.1 Surround Mix)

"Take Now My Soul" (5.1 Surround Mix)

"Bully" (5.1 Surround Mix)

"Rainbow Sky" (5.1 Surround Mix)

"Looking For The Light" (5.1 Surround Mix)

"The World We Used To Know" (5.1 Surround Mix)

"The Sun Comes Up Today" (5.1 Surround Mix)

"Love Made A Way" (Prelude) (5.1 Surround Mix)

"Owl Howl" (5.1 Surround Mix)

"Solitude" (5.1 Surround Mix)

"Belong" (5.1 Surround Mix)

"Lonesome Rebel" (5.1 Surround Mix)

"Can You Feel It" (5.1 Surround Mix)

"Looking For The Light" (Reprise) (5.1 Surround Mix)

"The Greatest Story Never Ends "(5.1 Surround Mix)

"Love Made A Way" (5.1 Surround Mix)

The Making of The Absolute Universe (Documentary)