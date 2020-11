 YOTH IRIA: Δείτε το video του "The Red Crown Turns Black" απο το επερχόμενο άλμπουμ

Οι Yoth Iria έδωσαν στη δημοσιότητα το video του "The Red Crown Turns Black". Πρόκειται για το πρώτο τραγούδι που ακούμε μέσα απο το επερχόμενο άλμπουμ με τίτλο "As the Flame Withers" που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω της Pagan Records στις 25 Ιανουαρίου.

Το ελληνικό black metal συγκρότημα σχολίασε για το κομμάτι:

"Μια αθώα θνητή ψυχή μεταμορφώνεται σε σκοτεινή θεά και υπερβαίνει τους ανθρώπινους περιορισμούς μέσω μιας κοινωνίας με τη μυστηριώδη αιγυπτιακή θεότητα Amun"

Η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά της μπάντας των Jim Mutilator (ex-Rotting Christ, ex-Varathron) και The Magus (ex-Rotting Christ, Necromantia), έρχεται μετά το EP "Under His Sway" που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2020.